Медиадиректор «Спартака»: «Роша переведен во вторую команду. Будет готовиться к матчам ФНЛ»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Спартак-2 Педро Роша Спорт-Экспресс Антон Фетисов Футбол

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов высказался о будущем полузащитника Педро Роши, выведенного из заявки на РПЛ.

«Педро Роша переведен во вторую команду. С ней он будет тренироваться и готовиться к матчам ФНЛ. Его будущее станет известно позже», – сказал Фетисов.

Сообщалось, что московский клуб намерен продать хавбека после покупки полузащитника Куинси Промеса у «Аякса».

С апреля 2019 года по декабрь 2020-го Роша выступал за «Крузейро» и «Фламенго» на правах аренды.

В «Спартаке» праздник: представили Промеса под песню Озборна, признались, что трансфер чуть не сорвался

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья