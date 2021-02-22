Медиадиректор «Спартака»: «Роша переведен во вторую команду. Будет готовиться к матчам ФНЛ»

Директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов высказался о будущем полузащитника Педро Роши, выведенного из заявки на .

переведен во вторую команду. С ней он будет тренироваться и готовиться к матчам ФНЛ. Его будущее станет известно позже», – сказал Фетисов.

Сообщалось, что московский клуб намерен продать хавбека после покупки полузащитника Куинси Промеса у «Аякса».

С апреля 2019 года по декабрь 2020-го Роша выступал за «Крузейро» и «Фламенго» на правах аренды.

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