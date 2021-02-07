Доминация России в Евротуре, 0 медалей в биатлоне, «Интер» – лидер Серии А, ассист Миранчука, «МЮ» потерял очки и другие новости утра

1. Сборная России по хоккею, одержав эффектную победу над Чехией (7:4), выиграла не только Шведские игры, но и весь Евротур – за этап до конца! С Ларионовым команда выиграла 6 матчей подряд, а 17-летний Чибриков забросил свою первую шайбу за сборную. Роман Ротенберг, комментируя грандиозный успех наших хоккеистов, выделил русскую смекалку, а на Чешские игры пообещал привезти состав, который выступит на ЧМ.

2. На чемпионате мира по биатлону российские спортсмены по-прежнему без медалей. Лучший результат в мужской гонке преследования показал Латыпов (7-е место), второе золото в карьере завоевал француз Жакелен, опередивший Самуэльссона и Бо. У женщин победу одержала Экхофф, серебро у Хаузер, а лучший результат россиянок – 23-е место Казакевич. Норвегия лидирует в общем зачете, а одной из причин отсутствия наград у России называют неправильный выбор места для сбора. Виноватым делают главного тренера Польховского, но у того есть объяснение всему.

3. «Интер» возглавил таблицу чемпионата Италии после уверенной победы над «Лацио» (3:1). Шикарный матч провел Лукаку, забивший 300-й гол в карьере и догнавший Криштиану в списке бомбардиров сезона.

«Аталанта» в концовке дожала «Кальяри» (1:0), а Алексей Миранчук записал на свой счет голевую передачу – первую в составе бергамасков – но Андрея Аршавина пока не убедил. «Фиорентина» без Кокорина проиграла «Сампдории» (1:2), что с Сашей, не совсем понятно. Остальные результаты дня – здесь.

4. «Манчестер Юнайтед» еще дальше отпустил «Сити», не сумев обыграть идущий предпоследним «Вест Бромвич»(1:1), и это при таких ужасающих результатах «дроздов». У «дьяволов» всего одна победа в пяти последних матчах, но Сульшер раньше времени сдаваться не намерен. Не обошлось и без традиционных вопросов к судьям после игры, Маугайр решения не в пользу «МЮ» объяснил недавними заявлениями Клоппа и Моуринью.

«Арсенал» прервал серию из трех матчей без побед, покуражившись с «Лидсом» – 4:2. Пьер-Эмерик Обамеянг сделал первый хет-трик в АПЛ и добрался до отметки в 200 голов в топ-5 лиг Европы. Все результаты дня можно изучить здесь.

5. В Ла Лиге «Реал» достаточно буднично обыграл «Валенсию» (2:0). Зидан не теряет оптимизма в чемпионской гонке, несмотря на отрыв «Атлетико». Но не обошлось без очередной травмы – опять сломался Карвахаль.

6. 57 очков Фридзона помогли «Звездам России» уверенно победить «Звезд Мира» в матче всех звезд Единой лиги ВТБ. 35-летнего защитника «Зенита» заслуженно признали MVP этой игры, а все призовые он отдаст на благотворительность.

7. «Матч ТВ» отстранил двух ведущих от работы в кадре с требованием похудеть. По слухам, санкции коснулись Скворцова и Лукашова, но Роман все эти домыслы опроверг.

8. Вячеслав Войнов может закончить карьеру, так как в КХЛ ни один клуб не согласился платить ему требуемые 100 миллионов рублей.

9. «Бавария» официально оформила трансфер Упамекано, который подпишет летом контракт до 2026 года. Присоединится к мюнхенцам также защитник Ричардс из английского Чемпионшипа, а на прицеле еще два молодых футболиста из «Интера» и «Ренна».

10. В НХЛ «Питтсбург» забросил 6 шайб «Вашингтону».

11. «Вашингтон» обыграл «Бостон» в регулярке НБА благодаря 35 очкам Брэдли Била.

Цитаты дня

Миралем Пьянич: «Роналду сконцентрирован на статистике и победах. Месси – это дар, поэзия и волшебство»

Пеп Гвардиола: «У «Сити» нет Месси, Криштиану, Мбаппе или Неймара. Нужно побеждать командными усилиями»

Йоханнес Бо: «Санкции в отношении России оказались незначительными. У русских могло бы быть меньше квот»

Гари Линекер: «Вопрос фанатам «Ливерпуля», призывающим уволить Клоппа: вы с ума сошли?»

Дмитрий Васильев: «С моральным обликом братьев Бо все понятно. Пусть с астмой разберутся, легализованные допингисты»