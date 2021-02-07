Чемпионат Италии. «Интер» примет «Лацио», «Аталанта» Миранчука в гостях у «Кальяри», «Фиорентина» Кокорина против «Сампдории»

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22-й тур Серии А открылся матчем «Болонья»«Беневенто» (1:1).

В субботу «Наполи» победил «Ювентус» (1:0), «Специя» обыграла «Милан» (2:0).

В воскресенье «Рома» разгромила «Удинезе» (3:0), «Аталанта» Алексея Миранчука в гостях встречается с «Кальяри», «Фиорентина» Александра Кокорина – с «Сампдорией», «Интер» принимает «Лацио».

В понедельник состоится матч между «Вероной» и «Пармой».

Чемпионат Италии

22-й тур

Рома – Удинезе 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
14 февраля, 14.30, «Стадио Олимпико»
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Голы:
1:0 – Верету, 2:0 – 25, пенальти Верету, 3:0 – 90 Педро.
РомаЛопес, Карсдорп, Рожер, Манчини, Спинаццола (Бруно Перес, 87), Вильяр, Кристанте, Пеллегрини (Диавара, 87), Верету (Педро, 78), Мхитарян, Майораль (Джеко, 69).
УдинезеМуссо, Ларсен (Молина, 62), Самир, Нюйтинк, Зегелар (Аувеян, 74), Уолас (Несторовски, 85), де Пауль, Деулофеу, Арслан (Макенго, 74), Бонифаци, Льоренте (Окака Чука, 63).
Предупреждения:
Пеллегрини (56), Верету (71).

 

Сампдория – Фиорентина 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
14 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
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Голы:
1:0 – 31 Кейта Бальде, 1:1 – 37 Влахович.
СампдорияАудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Адриен Силва, Торсбю, Рамирес, Янкто, Кейта Бальде, Дамсгор.
ФиорентинаДронговски, Миленкович, Бираги, Венути, Пеццелья, Кастровилли, Пульгар, Бонавентура, Мартинес, Влахович, Куаме.
Предупреждение:
Венути (34).

 

Кальяри – Аталанта 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
14 февраля, 17.00, «Сарденья»
превью матча текстовый онлайн статистика
КальяриКраньо, Дзаппа, Валюкевич, Ругани, Ликояннис, Жоао Педро, Нандес, Наингголан, Марин, Годин, Симеоне.
АталантаСпортьелло, Гимшити, Паломино, Ромеро, Гозенс, Фройлер, Пессина (де Рон, 46), Иличич, Пашалич (Миранчук, 46), Шутало, Сапата.
Предупреждения:
Валюкевич (7), Ромеро (45).

 

Кротоне – Сассуоло
Дата проведения
14 февраля, 20.00, «Эцио Шида»
превью матча онлайн статистика

 

Интер – Лацио
Дата проведения
14 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Парма
Дата проведения
15 февраля, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Беневенто 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
12 февраля, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Сансоне, 1:1 – 60 Виола.
БолоньяСкорупски, Томиясу, Ларангейра, Сумаоро, Дейкс, Домингес (Поли, 54), Схаутен (Паласио, 81), Ольсен (Орсолини, 71), Сориано, Сансоне (Виньято, 71), Барроу.
БеневентоМонтипо, Депаоли, Туйя (Кальдирола, 81), Глик, Барба (Фулон, 76), Хетемай (Дабо, 82), Скьяттарелла, Виола, Яго Фальке (Сау, 71), Капрари (Инсинье, 71), Лападула.
Предупреждения:
Домингес (3), Скьяттарелла (64), Сориано (64), Виньято (84), Монтипо (90).

 

Торино – Дженоа 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
13 февраля, 17.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика
ТориноСиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, Синго, Лукич (Базелли, 71), Мандрагора, Ринкон (Линетти, 79), Ансальди (Мурру, 79), Дзадза (Верди, 71), Белотти.
ДженоаПерин, Масьелло, Радованович, Кришито (Гольданига, 18), Дзаппакоста, Зайц, Ровелла, Стротман, Чиборра, Пандев (Шомуродов, 46), Дестро (Пьяца, 77).
Предупреждения:
Кришито (10), Ровелла (38), Гольданига (60), Бремер (79), Иццо (85), Радованович (90).

 

Наполи – Ювентус 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
13 февраля, 20.00, «Сан-Паоло»
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Гол:
1:0 – 31, пенальти Инсинье.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 64), Бакайоко, Политано (Фабиан Руис, 65), Инсинье (Лоботка, 88), Лосано, Осимхен (Петанья, 75).
ЮвентусШченсны, Куадрадо (Алекс Сандро, 46), де Лигт, Кьеллини, Данило, Бернардески (Маккенни, 63), Бентанкур (Кулусевски, 72), Рабьо, Кьеза, Мората, Роналду.
Предупреждения:
Ди Лоренцо (23), Кьеллини (30), Куадрадо (45), Бакайоко (56), Рабьо (90).

 

Специя – Милан 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
13 февраля, 22.45, «Stadio Alberto Picco»
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Голы:
1:0 – 56 Маджоре, 2:0 – 67 Бастони.
СпецияПроведель, Бастони, Эрлич, Исмайли, Виньяли, Риччи, Маджоре (Акампора, 83), Агудело, Сапонара, Джаси, Эстевес.
МиланДоннарумма, Тео, Романьоли, Кьер (Томори, 64), Диогу Далот, Кессиэ, Чалханоглу (Хеуге, 83), Салемакерс (Кастильехо, 83), Беннасер (Мейте, 65), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Манджукич, 64).
Предупреждения:
Виньяли (22), Бастони (24), Эрлич (58), Диогу Далот (66).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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