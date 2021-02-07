Чемпионат Италии. «Интер» примет «Лацио», «Аталанта» Миранчука в гостях у «Кальяри», «Фиорентина» Кокорина против «Сампдории»

22-й тур Серии А открылся матчем «Болонья» – «Беневенто» (1:1).
В субботу «Наполи» победил «Ювентус» (1:0), «Специя» обыграла «Милан» (2:0).
В воскресенье «Рома» разгромила «Удинезе» (3:0), «Аталанта» Алексея Миранчука в гостях встречается с «Кальяри», «Фиорентина» Александра Кокорина – с «Сампдорией», «Интер» принимает «Лацио».
В понедельник состоится матч между «Вероной» и «Пармой».
22-й тур
- Дата проведения
- 14 февраля, 14.30, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Лопес, Карсдорп, Рожер, Манчини, Спинаццола (Бруно Перес, 87), Вильяр, Кристанте, Пеллегрини (Диавара, 87), Верету (Педро, 78), Мхитарян, Майораль (Джеко, 69).
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Удинезе –
Муссо, Ларсен (Молина, 62), Самир, Нюйтинк, Зегелар (Аувеян, 74), Уолас (Несторовски, 85), де Пауль, Деулофеу, Арслан (Макенго, 74), Бонифаци, Льоренте (Окака Чука, 63).
- Предупреждения:
- Пеллегрини (56), Верету (71).
- Дата проведения
- 14 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 1:0 – 31 Кейта Бальде, 1:1 – 37 Влахович.
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Сампдория –
Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Адриен Силва, Торсбю, Рамирес, Янкто, Кейта Бальде, Дамсгор.
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Фиорентина –
Дронговски, Миленкович, Бираги, Венути, Пеццелья, Кастровилли, Пульгар, Бонавентура, Мартинес, Влахович, Куаме.
- Предупреждение:
- Венути (34).
- Дата проведения
- 14 февраля, 17.00, «Сарденья»
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Кальяри –
Краньо, Дзаппа, Валюкевич, Ругани, Ликояннис, Жоао Педро, Нандес, Наингголан, Марин, Годин, Симеоне.
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Аталанта –
Спортьелло, Гимшити, Паломино, Ромеро, Гозенс, Фройлер, Пессина (де Рон, 46), Иличич, Пашалич (Миранчук, 46), Шутало, Сапата.
- Дата проведения
- 14 февраля, 20.00, «Эцио Шида»
- Дата проведения
- 14 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 15 февраля, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 12 февраля, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
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Болонья –
Скорупски, Томиясу, Ларангейра, Сумаоро, Дейкс, Домингес (Поли, 54), Схаутен (Паласио, 81), Ольсен (Орсолини, 71), Сориано, Сансоне (Виньято, 71), Барроу.
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Беневенто –
Монтипо, Депаоли, Туйя (Кальдирола, 81), Глик, Барба (Фулон, 76), Хетемай (Дабо, 82), Скьяттарелла, Виола, Яго Фальке (Сау, 71), Капрари (Инсинье, 71), Лападула.
- Предупреждения:
- Домингес (3), Скьяттарелла (64), Сориано (64), Виньято (84), Монтипо (90).
- Дата проведения
- 13 февраля, 17.00, «Олимпико ди Торино»
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Торино –
Сиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, Синго, Лукич (Базелли, 71), Мандрагора, Ринкон (Линетти, 79), Ансальди (Мурру, 79), Дзадза (Верди, 71), Белотти.
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Дженоа –
Перин, Масьелло, Радованович, Кришито (Гольданига, 18), Дзаппакоста, Зайц, Ровелла, Стротман, Чиборра, Пандев (Шомуродов, 46), Дестро (Пьяца, 77).
- Предупреждения:
- Кришито (10), Ровелла (38), Гольданига (60), Бремер (79), Иццо (85), Радованович (90).
- Дата проведения
- 13 февраля, 20.00, «Сан-Паоло»
- Гол:
- 1:0 – 31, пенальти Инсинье.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 64), Бакайоко, Политано (Фабиан Руис, 65), Инсинье (Лоботка, 88), Лосано, Осимхен (Петанья, 75).
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Ювентус –
Шченсны, Куадрадо (Алекс Сандро, 46), де Лигт, Кьеллини, Данило, Бернардески (Маккенни, 63), Бентанкур (Кулусевски, 72), Рабьо, Кьеза, Мората, Роналду.
- Предупреждения:
- Ди Лоренцо (23), Кьеллини (30), Куадрадо (45), Бакайоко (56), Рабьо (90).
- Дата проведения
- 13 февраля, 22.45, «Stadio Alberto Picco»
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Специя –
Проведель, Бастони, Эрлич, Исмайли, Виньяли, Риччи, Маджоре (Акампора, 83), Агудело, Сапонара, Джаси, Эстевес.
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Милан –
Доннарумма, Тео, Романьоли, Кьер (Томори, 64), Диогу Далот, Кессиэ, Чалханоглу (Хеуге, 83), Салемакерс (Кастильехо, 83), Беннасер (Мейте, 65), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Манджукич, 64).
- Предупреждения:
- Виньяли (22), Бастони (24), Эрлич (58), Диогу Далот (66).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.