Чемпионат Италии. «Интер» примет «Лацио», «Аталанта» Миранчука в гостях у «Кальяри», «Фиорентина» Кокорина против «Сампдории»

22-й тур Серии А открылся матчем «Болонья» – «Беневенто» (1:1).

В субботу «Наполи» победил «Ювентус» (1:0), «Специя» обыграла «Милан» (2:0).

В воскресенье «Рома» разгромила «Удинезе» (3:0), «Аталанта» Алексея Миранчука в гостях встречается с «Кальяри», «Фиорентина» Александра Кокорина – с «Сампдорией», «Интер» принимает «Лацио».

В понедельник состоится матч между «Вероной» и «Пармой».

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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