Йоханнес Бо: «Санкции в отношении России оказались незначительными. У русских могло бы быть меньше квот»

Норвежский биатлонист поделился мнением о том, что сборная России из-за санкций выступает на чемпионате мира по биатлону-2021 в нейтральном статусе.

Ранее швед заявил, что не считает санкции в отношении российских спортсменов значительными. По его мнению, они должны быть более существенными.

«Я согласен с Себастьяном. Полученные санкции оказались незначительными.

Наказание должно было быть более суровым. Многое можно было ужесточить. У них могло бы быть меньше квот.

Наказание, которое они получили, пожалуй, самое мягкое из возможных», – сказал Бо.