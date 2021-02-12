Йоханнес Бо: «Санкции в отношении России оказались незначительными. У русских могло бы быть меньше квот»

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо поделился мнением о том, что сборная России из-за санкций WADA выступает на чемпионате мира по биатлону-2021 в нейтральном статусе. 

Ранее швед Себастьян Самуэльссон заявил, что не считает санкции в отношении российских спортсменов значительными. По его мнению, они должны быть более существенными. 

«Я согласен с Себастьяном. Полученные санкции оказались незначительными. 

Наказание должно было быть более суровым. Многое можно было ужесточить. У них могло бы быть меньше квот. 

Наказание, которое они получили, пожалуй, самое мягкое из возможных», – сказал Бо. 

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