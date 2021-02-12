Йоханнес Бо: «Санкции в отношении России оказались незначительными. У русских могло бы быть меньше квот»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо поделился мнением о том, что сборная России из-за санкций WADA выступает на чемпионате мира по биатлону-2021 в нейтральном статусе.
Ранее швед Себастьян Самуэльссон заявил, что не считает санкции в отношении российских спортсменов значительными. По его мнению, они должны быть более существенными.
«Я согласен с Себастьяном. Полученные санкции оказались незначительными.
Наказание должно было быть более суровым. Многое можно было ужесточить. У них могло бы быть меньше квот.
Наказание, которое они получили, пожалуй, самое мягкое из возможных», – сказал Бо.