«Матч ТВ» отстранил двух ведущих от работы в кадре с требованием похудеть. Возможно, это Скворцов и Лукашов

Журналист Алексей Андронов сообщил, что отстранил двух ведущих от работы в кадре с требованием похудеть.

«Источники сообщают: На «Матч ТВ» время диеты. Как минимум два ведущих отстранены от эфиров с требованием «похудеть». В связи с этим две мысли:

1. Соня Тартакова будет в эфире чаще.

2. Эксперту Эдуарду Мору пора отказаться от пива», – написал Андронов в телеграм-канале.

«Все понятно, что с эстетикой все связано на протяжении последних нескольких месяцев.

Видимо, госпожа хочет, чтобы все соответствовали ее представлениям о том, как должен выглядеть красивый ведущий в эфире», – сказал Андронов изданию «Подъем», отказавшись назвать имена отстраненных ведущих.

Как сообщает телеграм-канал «Дай ударить», речь идет о и Дмитрии Лукашове.

«Я понятия не имею. Я не понимаю, о чем вы говорите», – сказал Скворцов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

Вчера он комментировал в эфире баскетбольный матч ЦСКА – «Зенит», но в кадре не появлялся.