Войнов может завершить карьеру. Он хотел 100 млн за сезон в КХЛ, но ни один клуб не согласился (Metaratings)

Защитник Вячеслав Войнов может завершить карьеру в ближайшее время, утверждает Metaratings.
По информации издания, хоккеист рассчитывал на зарплату в 100 млн рублей за сезон в КХЛ, но ни один клуб не захотел брать его на таких условиях. Клубы НХЛ также не были заинтересованы в услугах Войнова.
Войнов – олимпийский чемпион. Последним клубом игрока был «Авангард». В сезоне-2019/20 он набрал 41 (11+30) очко в 59 матчах за омский клуб.
Ранее в КХЛ он также выступал за СКА. Всего провел 204 матча в лиге и набрал 117 (34+83) баллов.
В НХЛ защитник играл за «Лос-Анджелес». В его активе 190 игр и 81 (18+63) очко в лиге.
В 2014 году Войнова, тогда выступавшего за «Кингс», обвинили в домашнем насилии, он отсидел несколько месяцев в калифорнийской тюрьме. После этого он вернулся в Россию.