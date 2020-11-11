Войнов может завершить карьеру. Он хотел 100 млн за сезон в КХЛ, но ни один клуб не согласился (Metaratings)

Защитник Вячеслав Войнов может завершить карьеру в ближайшее время, утверждает Metaratings.

По информации издания, хоккеист рассчитывал на зарплату в 100 млн рублей за сезон в КХЛ, но ни один клуб не захотел брать его на таких условиях. Клубы НХЛ также не были заинтересованы в услугах Войнова.

Войнов – олимпийский чемпион. Последним клубом игрока был . В сезоне-2019/20 он набрал 41 (11+30) очко в 59 матчах за омский клуб.

Ранее в КХЛ он также выступал за . Всего провел 204 матча в лиге и набрал 117 (34+83) баллов.

В НХЛ защитник играл за . В его активе 190 игр и 81 (18+63) очко в лиге.

В 2014 году Войнова, тогда выступавшего за «Кингс», обвинили в домашнем насилии, он отсидел несколько месяцев в калифорнийской тюрьме. После этого он вернулся в Россию.