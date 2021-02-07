«Видимо, в ВАР-центре кто-то уснул. Стоило сварить кофе». Сульшер об отмене пенальти на Магуайре

Главный тренер остался недоволен работой судей в матче с (1:1).

На 62-й минуте защитник «МЮ» упал в штрафной «Вест Бромвича» после контакта с защитником Семи Аджайи. Вскоре выяснилось, что изначально Магуайр был в офсайде. Судья Крэйг Поусон сначала назначил пенальти, но после по совету видеоассистента Джонатана Мосса изучил момент сам и отменил пенальти.

«Мы все хотим последовательности и честной игры, в нашей игре мы все готовы к человеческим ошибкам. Это был явный фол. Если рассматривать только столкновение защитника и Магуайра, то это фол.

Но я видел, что Харри был в офсайде. Так что, видимо, в ВАР-центре кто-то уснул. Кому-то стоило сварить кофе. Всего этого можно было легко избежать, сказав: «Он в офсайде, проехали», – заявил норвежец.

Также Сульшер выразил мнение, что Мбайе Диань нарушал правила на Викторе Линделефе в момент гола «Вест Бромвича».

«Это больше фол, чем то, что Харри сделал в матче с «Бернли», если можно так сказать. Тогда у нас забрали гол, и если есть хоть какая-то последовательность, то это тоже был фол.

На самом деле я еще не изучал этот эпизод, просто видел момент вживую. Но последовательность – это то, что нам нужно», – сказал тренер.