Впервые в истории три теннисиста из России вышли в 1/4 финала «Большого шлема»

В понедельник и вышли в четвертьфинал . В воскресенье то же самое сделал .

Таким образом, впервые в истории в восьмерку лучших мужского турнира «Большого шлема» вошли три игрока из России.

За полуфинал Медведев и Рублев сыграют друг с другом, а Карацев – с экс-третьей ракеткой мира .

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Аслан Карацев – герой Australian Open! Отыгрался с 0:2 по сетам и ворвался в 1/4 финала на дебютном «Шлеме»

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