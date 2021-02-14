Впервые в истории три теннисиста из России вышли в 1/4 финала «Большого шлема»

Теги Australian Open ATP Григор Димитров Аслан Карацев Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

В понедельник Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал Australian Open. В воскресенье то же самое сделал Аслан Карацев.

Таким образом, впервые в истории в восьмерку лучших мужского турнира «Большого шлема» вошли три игрока из России.

За полуфинал Медведев и Рублев сыграют друг с другом, а Карацев – с экс-третьей ракеткой мира Григором Димитровым.

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Аслан Карацев – герой Australian Open! Отыгрался с 0:2 по сетам и ворвался в 1/4 финала на дебютном «Шлеме»

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