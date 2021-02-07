«Бавария» объявила о переходе Упамекано из «Лейпцига» летом. Контракт – до 2026 года

объявила о подписании контракта с защитником .

Мюнхенский клуб сообщил, что француз присоединится к команде 1 июля 2021 года. Защитник согласовал с «Баварией» контракт сроком до 30 июня 2026 года.

«РБ Лейпциг» подтвердил переход, сообщив, что «Бавария» активировала опцию выкупа игрока. Сообщалось, что речь идет о 42,5 млн евро.

Спортивный директор «Баварии» прокомментировал переход Упамекано так: «Мы рады выиграть борьбу за Дайо. Он станет очень важным игроком для нашей команды в ближайшие годы. В этом мы убеждены».

В этом сезоне француз провел 19 матчей за «Лейпциг» в Бундеслиге и забил один гол. Его статистика – здесь.

Фото: сайт «Баварии»