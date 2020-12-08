Миралем Пьянич: «Роналду сконцентрирован на статистике и победах. Месси – это дар, поэзия и волшебство»

Полузащитник «Барселоны» высказался о своем бывшем одноклубнике , а также о форварде каталонского клуба .

«Криштиану впечатляет своей стабильностью и профессионализмом. Он концентрируется на собственных целях: голы, победы, статистика. Лео – это дар, это поэзия. Его игра впечатляет, это волшебство.

Месси сосредоточен на этом сезоне. Он очень хорошо знает, что будет лучше для него самого. Все хотят, чтобы он остался в «Барсе». Если ты теряешь Лео, то теряешь многое. Это уникальный игрок», – сказал Пьянич.

Миралем Пьянич: «О Роналду я высокого мнения, но Месси – инопланетянин, феномен»