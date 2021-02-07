«МЮ» не смог обыграть «Вест Бромвич» (1:1) и отстает от «Ман Сити» на 7 очков, проведя на матч больше

сыграл вничью с в 24-м туре (1:1).

rts.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Оле-Гуннара Сульшера отстает на 7 очков от лидирующего «Манчестер Сити» в таблице, проведя при этом на игру больше.