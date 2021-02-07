«МЮ» не смог обыграть «Вест Бромвич» (1:1) и отстает от «Ман Сити» на 7 очков, проведя на матч больше

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Вест Бромвич Sports.ru Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» в 24-м туре АПЛ (1:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Оле-Гуннара Сульшера отстает на 7 очков от лидирующего «Манчестер Сити» в таблице, проведя при этом на игру больше.

Вест Бромвич – Манчестер Юнайтед 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
14 февраля, 17.00, «Хоторнс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Диань, 1:1 – 44 Бруну Фернандеш.
Вест БромвичДжонстон, Бартли, Аджайи, Таунсенд, Мэйтленд-Найлз, Галлахер, Снодграсс (Филлипс, 87), Матеус Перейра, Йокушлу (Ливермор, 67), Пелтьер (Ферлонг, 46), Диань.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред (ван де Бек, 79), Мактомини, Бруну Фернандеш, Кавани, Рэшфорд, Марсьяль (Гринвуд, 66).
Предупреждения:
Галлахер (37), Бартли (61), Мэйтленд-Найлз (79), Снодграсс (85), Диань (89).

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