«МЮ» не смог обыграть «Вест Бромвич» (1:1) и отстает от «Ман Сити» на 7 очков, проведя на матч больше

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» в 24-м туре АПЛ (1:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда Оле-Гуннара Сульшера отстает на 7 очков от лидирующего «Манчестер Сити» в таблице, проведя при этом на игру больше.
- Дата проведения
- 14 февраля, 17.00, «Хоторнс»
- Голы:
- 1:0 – 2 Диань, 1:1 – 44 Бруну Фернандеш.
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Вест Бромвич –
Джонстон, Бартли, Аджайи, Таунсенд, Мэйтленд-Найлз, Галлахер, Снодграсс (Филлипс, 87), Матеус Перейра, Йокушлу (Ливермор, 67), Пелтьер (Ферлонг, 46), Диань.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред (ван де Бек, 79), Мактомини, Бруну Фернандеш, Кавани, Рэшфорд, Марсьяль (Гринвуд, 66).
- Предупреждения:
- Галлахер (37), Бартли (61), Мэйтленд-Найлз (79), Снодграсс (85), Диань (89).