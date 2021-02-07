Магуайр о судействе: «После слов людей из других клубов судьи и ВАР не дают «МЮ» вообще ничего»

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Тоттенхэм Харри Магуайр видеоповторы Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр отметил, что намеки Жозе Моуринью («Тоттенхэм») и Юргена Клоппа («Ливерпуль») на то, что рефери благоволят манкунианцам, повлияли на то, как его команду судят.

«С тех пор как люди из других клубов высказались по поводу нас, судьи и ВАР не дают нам вообще ничего.

Прямо сейчас в нашу пользу не принимается никаких решений, так что нам надо играть так, чтобы результаты матчей не зависели от решений рефери и его видеоассистента», – сказал Магуайр в эфире клубного ТВ.

«МЮ» при Сульшере пробил 27 пенальти в АПЛ – больше всех. «Ливерпуль» – 17. Клопп говорил об этой разнице

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