Магуайр о судействе: «После слов людей из других клубов судьи и ВАР не дают «МЮ» вообще ничего»

Защитник отметил, что намеки ( ) и («Ливерпуль») на то, что рефери благоволят манкунианцам, повлияли на то, как его команду судят.

«С тех пор как люди из других клубов высказались по поводу нас, судьи и ВАР не дают нам вообще ничего.

Прямо сейчас в нашу пользу не принимается никаких решений, так что нам надо играть так, чтобы результаты матчей не зависели от решений рефери и его видеоассистента», – сказал Магуайр в эфире клубного ТВ.

«МЮ» при Сульшере пробил 27 пенальти в АПЛ – больше всех. «Ливерпуль» – 17. Клопп говорил об этой разнице