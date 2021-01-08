Australian Open. 1/8 финала. Медведев играет с Макдональдом, Рублев встретится с Руудом, Надаль – с Фоньини, Циципас – с Берреттини

В понедельник на Australian Open Андрей Рублев сыграет с Каспером Руудом, Даниил Медведев борется с Маккензи Макдональдом.
20-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль встретится с Фабио Фоньини.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
8 – 21 февраля 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 55 450 000 долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
- Дата проведения
- 15 февраля, 06.30
- Дата проведения
- 15 февраля, 05.06
- Дата проведения
- 15 февраля, 02.00
- Дата проведения
- 15 февраля, 07.00