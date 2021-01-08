Australian Open. 1/8 финала. Медведев играет с Макдональдом, Рублев встретится с Руудом, Надаль – с Фоньини, Циципас – с Берреттини

Теги Australian Open результаты ATP Теннис

В понедельник на Australian Open Андрей Рублев сыграет с Каспером Руудом, Даниил Медведев борется с Маккензи Макдональдом.

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль встретится с Фабио Фоньини.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

8 – 21 февраля 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 55 450 000 долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия) Каспер Рууд (Норвегия)
Дата проведения
15 февраля, 06.30
Онлайн матча

 

Маккензи Макдональд (США) Даниил Медведев (Россия)
4:6|2:6|3:3
Дата проведения
15 февраля, 05.06
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Маттео Берреттини (Италия)
Дата проведения
15 февраля, 02.00
Онлайн матча

 

Фабио Фоньини (Италия) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
15 февраля, 07.00
Онлайн матча

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