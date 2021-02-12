Дмитрий Васильев: «С моральным обликом братьев Бо все понятно. Пусть с астмой разберутся, легализованные допингисты»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о заявлении норвежца Йоханнеса Бо, который считает, что санкции в отношении российских биатлонистов должны были быть строже. 

«Когда спортсмены начинают высказываться в политическом аспекте, это спорт продвигает не в том направлении, и из спорта делается какой-то жупел. Пытаются таким образом воздействовать на страну, ни к чему хорошему это не приведет.

Йоханнесу Бо надо заниматься спортом, а не делать поспешные выводы по неподтвержденным данным, сравнимых со Скрипалями и отравлением Навального. Весь Запад, куда относится и Йоханнес, скатываются в негативную риторику, и это ничего хорошего не принесет.

С моральным обликом братьев Бо вообще все понятно. Пускай смотрят на себя в зеркало, глядишь, что-то полезное и увидят.

Крылов высказывался очень хорошо про это: «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» Пусть для начала на себя посмотрят, с астмой разберутся, легализованные допингисты, а потом еще будут поучать других», – сказал Васильев. 

Йоханнес Бо: «Санкции в отношении России оказались незначительными. У русских могло бы быть меньше квот»

Вы наверняка видели, как Бьорндален финишировал в слюнях. Считалось, что это астма и признак допинга – а как на самом деле?

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