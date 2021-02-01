Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Лестера», «Ман Сити» принимает «Тоттенхэм»

24-й тур АПЛ откроется в субботу матчем «Лестер» – «Ливерпуль». «Манчестер Сити» принимает «Тоттенхэм».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Вест Бромвичем», «Арсенал» на своем поле встретится с «Лидсом».
Завершится тур в понедельник матчем «Челси» – «Ньюкасл».
Чемпионат Англии
24-й тур
- Дата проведения
- 13 февраля, 15.30, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 13 февраля, 18.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 13 февраля, 20.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 13 февраля, 23.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 14 февраля, 15.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 14 февраля, 17.00, «Хоторнс»
- Дата проведения
- 14 февраля, 19.30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 14 февраля, 22.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 15 февраля, 21.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 15 февраля, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.