Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Лестера», «Ман Сити» принимает «Тоттенхэм»

24-й тур откроется в субботу матчем «Лестер» – . «Манчестер Сити» принимает «Тоттенхэм».

В воскресенье сыграет в гостях с «Вест Бромвичем», на своем поле встретится с «Лидсом».

Завершится тур в понедельник матчем – «Ньюкасл».

Чемпионат Англии

24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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