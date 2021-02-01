Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Лестера», «Ман Сити» принимает «Тоттенхэм»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Шеффилд Юнайтед Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Лидс Вест Бромвич Вулверхэмптон Кристал Пэлас Саутгемптон Лестер Бернли Брайтон Футбол

24-й тур АПЛ откроется в субботу матчем «Лестер» – «Ливерпуль». «Манчестер Сити» принимает «Тоттенхэм».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Вест Бромвичем», «Арсенал» на своем поле встретится с «Лидсом».

Завершится тур в понедельник матчем «Челси» – «Ньюкасл».

Чемпионат Англии

24-й тур

Лестер – Ливерпуль
Дата проведения
13 февраля, 15.30, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Бернли
Дата проведения
13 февраля, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Тоттенхэм
Дата проведения
13 февраля, 20.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Астон Вилла
Дата проведения
13 февраля, 23.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Вулверхэмптон
Дата проведения
14 февраля, 15.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Бромвич – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
14 февраля, 17.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Лидс
Дата проведения
14 февраля, 19.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Фулхэм
Дата проведения
14 февраля, 22.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
15 февраля, 21.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Ньюкасл
Дата проведения
15 февраля, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

Узнайте, на кого из легендарных игроков вы похожи

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья