«Интер» возглавил таблицу Серии А, обыграв «Лацио» (3:1). У «Милана» на 1 очко меньше, у «Юве» – на 8 при матче в запасе

«Интер» обыграл в матче 22-го тура Серии А (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Антонио Конте возглавила турнирную таблицу, опередив «Милан», который накануне проиграл «Специи» (0:2), на одно очко.

Действующий чемпион Италии «Ювентус» отстает от «нерадзурри» на 8 очков, но имеет один матч в запасе.

21 февраля «Милан» и «Интер» сыграют друг с другом в рамках 23-го тура итальянского первенства.