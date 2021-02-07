«Интер» возглавил таблицу Серии А, обыграв «Лацио» (3:1). У «Милана» на 1 очко меньше, у «Юве» – на 8 при матче в запасе

«Интер» обыграл «Лацио» в матче 22-го тура Серии А (3:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда Антонио Конте возглавила турнирную таблицу, опередив «Милан», который накануне проиграл «Специи» (0:2), на одно очко.
Действующий чемпион Италии «Ювентус» отстает от «нерадзурри» на 8 очков, но имеет один матч в запасе.
21 февраля «Милан» и «Интер» сыграют друг с другом в рамках 23-го тура итальянского первенства.
- Дата проведения
- 14 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, де Врей, Бастони, Шкриньяр, Хакими (Д`Амброзио, 90), Барелла, Перишич (Дармиан, 90), Брозович, Эриксен (Гальярдини, 72), Лукаку (Пинамонти, 90), Мартинес (Санчес, 78).
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Лацио –
Рейна, Худт (Пароло, 46), Ачерби, Габаррон, Лаццари, Луис Альберто (Перейра, 78), Марушич, Лейва (Эскаланте, 46), Милинкович-Савич, Корреа (Кайседо, 70), Иммобиле (Мурики, 70).