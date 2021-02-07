«Интер» возглавил таблицу Серии А, обыграв «Лацио» (3:1). У «Милана» на 1 очко меньше, у «Юве» – на 8 при матче в запасе

Теги Интер Лацио серия А Италия Sports.ru Футбол

«Интер» обыграл «Лацио» в матче 22-го тура Серии А (3:1). 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Антонио Конте возглавила турнирную таблицу, опередив «Милан», который накануне проиграл «Специи» (0:2), на одно очко.

Действующий чемпион Италии «Ювентус» отстает от «нерадзурри» на 8 очков, но имеет один матч в запасе.

21 февраля «Милан» и «Интер» сыграют друг с другом в рамках 23-го тура итальянского первенства.

Интер – Лацио 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
14 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 22, пенальти Лукаку, 2:0 – 45 Лукаку, 2:1 – 61 Эскаланте, 3:1 – 64 Мартинес.
ИнтерХанданович, де Врей, Бастони, Шкриньяр, Хакими (Д`Амброзио, 90), Барелла, Перишич (Дармиан, 90), Брозович, Эриксен (Гальярдини, 72), Лукаку (Пинамонти, 90), Мартинес (Санчес, 78).
ЛациоРейна, Худт (Пароло, 46), Ачерби, Габаррон, Лаццари, Луис Альберто (Перейра, 78), Марушич, Лейва (Эскаланте, 46), Милинкович-Савич, Корреа (Кайседо, 70), Иммобиле (Мурики, 70).
Предупреждения:
Худт (20), Лукаку (26), Хакими (59).

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