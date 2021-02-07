Сульшер о титуле АПЛ: «Не отдадим его «Сити» так рано, не позволим оторваться. Скоро у нас матч»

Главный тренер подвел итоги матча 24-го тура с (1:1).

«Мы с самого начала знали, что это произойдет, знали, что они будут оказывать на нас давление, будут делать забросы в штрафную.

Они сделали хороший навес – и парень отлично его замкнул.

Мы тоже забили свой гол в результате прессинга, но иногда никто из наших игроков не отходил к флангам, чтобы оказать давление.

Нам нужно играть лучше, а сейчас мы организовали себе тяжелое начало матча. У нас было 90 минут на исправление ситуации, однако до конца первого тайма мы не могли найти нужный ритм.

Я говорил, что о нас не стоит говорить в контексте гонки за титулом – такие разговоры были комплиментом. Но мы не позволим «Сити» оторваться – у нас скоро матч с ним. Мы не отдадим титул так рано. Точно нет», – сказал Сульшер.