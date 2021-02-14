Драчев о выступлении сборной России на ЧМ-2021: «Основная ошибка — работа Польховского, который разваливает до конца все, что можно»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) прокомментировал выступление российских биатлонисток в гонке преследования на чемпионате мира-2021 в Поклюке.

«К сожалению, наши не участвуют, будто нас и нет. Показывают только в титрах и комментаторы рассказывают об их выступлениях. Очень печально и плачевно все это. Даже не знаю, какие слова говорить. Хочется их как-то воодушевить, но пока сложно.

Все связано с подготовкой. Спортсмены показывают то, на что они готовы. Результат не позволяет показать та подготовка, которая проходила. Много вопросов и к последнему этапу подготовки. Выбор Поклюки был крайне неправильным. Основная ошибка — работа главного тренера (Валерия Польховского – Sports.ru), который разваливает до конца все, что можно.

Можно поздравить Ирину Казакевич, для первого раза на ЧМ достойно выступает. Понятно, что медалей никто не ждал, но итог ее работы впечатляет для дальнейшего прогресса, хотя в ее возрасте уже надо бы добиваться результатов. Функционально она готова их показывать, но пока не получается это реализовать.

сегодня не отреагировала на ветер, ее захватила гонка, стреляет она идеально, у нее одна из лучших стрельб в мире. Сегодня вопрос к ней по ходу. На что готовы, то и показывают. В биатлоне нет сослагательного наклонения. Это спорт. Сегодня так, завтра будем ждать других результатов», – рассказал Драчев.

У наших биатлонистов 0 медалей в 5 гонках на чемпионате мира. Есть минимум одна причина, почему все так