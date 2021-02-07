Гари Линекер: «Вопрос фанатам «Ливерпуля», призывающим уволить Клоппа: вы с ума сошли?»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер обратился к болельщикам «Ливерпуля» на фоне ряда неудачных результатов команды.
«Вопрос небольшому количеству фанатов «Ливерпуля», которые призывают отправить Клоппа в отставку: вы совсем с ума сошли?» – написал Линекер в твиттере.
На данный момент «Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков после 24 матчей, и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 баллов. При этом у «горожан» есть еще игра в запасе.
«Не могу поверить в это». Такого Клоппа мы еще не видели: он признал, что вылетел из чемпионской гонки – и на него больно смотреть