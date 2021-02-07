«Реал» обыграл «Валенсию» (2:0) благодаря голам Бензема и Крооса, одержав 3-ю победу подряд

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«Реал» обыграл «Валенсию» в 23-м туре Ла Лиги (2:0). 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Зинедина Зидана одержала третью победу подряд в чемпионате.

В турнирной таблице «Мадрид» занимает промежуточное второе место, набрав 49 очков в 23 играх.

У «Барселоны», идущей третьей, 46 очков в 22 матчах, а лидирует «Атлетико», набравший 54 очка в 21 матче.

Реал Мадрид – Валенсия 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
14 февраля, 18.15, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Бензема, 2:0 – 42 Кроос.
Реал МадридКуртуа, Начо, Варан, Карвахаль (Васкес, 28), Менди, Модрич (Иско, 79), Каземиро, Асенсио (Аррибас, 71), Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема (Мариано Диас, 79).
ВаленсияДоменек, Габриэл Паулиста, Гайя, Ферру, Васс (Ли Кан Ин, 64), Солер (Олива, 64), Рачич, Вальехо (Гамейро, 46), Гедеш (Муса, 46), Тьерри Коррейя, Макси Гомес (Кутроне, 83).
Предупреждения:
Гедеш (27), Рачич (44), Тьерри Коррейя (46).

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