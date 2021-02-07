«Реал» обыграл «Валенсию» (2:0) благодаря голам Бензема и Крооса, одержав 3-ю победу подряд

обыграл «Валенсию» в 23-м туре (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Зинедина Зидана одержала третью победу подряд в чемпионате.

В турнирной таблице «Мадрид» занимает промежуточное второе место, набрав 49 очков в 23 играх.

У «Барселоны», идущей третьей, 46 очков в 22 матчах, а лидирует «Атлетико», набравший 54 очка в 21 матче.