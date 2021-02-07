«Реал» обыграл «Валенсию» (2:0) благодаря голам Бензема и Крооса, одержав 3-ю победу подряд

«Реал» обыграл «Валенсию» в 23-м туре Ла Лиги (2:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда Зинедина Зидана одержала третью победу подряд в чемпионате.
В турнирной таблице «Мадрид» занимает промежуточное второе место, набрав 49 очков в 23 играх.
У «Барселоны», идущей третьей, 46 очков в 22 матчах, а лидирует «Атлетико», набравший 54 очка в 21 матче.
- Дата проведения
- 14 февраля, 18.15, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Начо, Варан, Карвахаль (Васкес, 28), Менди, Модрич (Иско, 79), Каземиро, Асенсио (Аррибас, 71), Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема (Мариано Диас, 79).
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Валенсия –
Доменек, Габриэл Паулиста, Гайя, Ферру, Васс (Ли Кан Ин, 64), Солер (Олива, 64), Рачич, Вальехо (Гамейро, 46), Гедеш (Муса, 46), Тьерри Коррейя, Макси Гомес (Кутроне, 83).
- Предупреждения:
- Гедеш (27), Рачич (44), Тьерри Коррейя (46).