Пеп Гвардиола: «У «Сити» нет Месси, Криштиану, Мбаппе или Неймара. Нужно побеждать командными усилиями»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:0) в матче 24-го тура .

«У нас не игроков, которые могут выиграть матч в одиночку. У нас нет Месси, Криштиану, Мбаппе или Неймара. Мы должны делать это с помощью командных усилий.

Я более чем доволен игрой Гюндогана. Он уже стал лучшим игроком января. Если он продолжит в том же духе, то получит этот приз снова», – сказал Гвардиола.

лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка в 23 матчах. Отрыв от «Лестера», который на данный момент идет вторым и провел на одну игру больше, – 7 баллов.