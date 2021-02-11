Роман Ротенберг: «Выиграли у Чехии благодаря русской смекалке. Этим мы отличаемся от других наций»

Первый вице-президент прокомментировал победу на командой Чехии (7:4) в матче Шведских игр.

«Мы настраивались только на победу. Чехи начали очень агрессивно, хотели нас обыграть.

Но наши парни выдержали удар, не поддавались на провокации и сыграли дисциплинированно – это залог успеха.

Опять не пропустили в меньшинстве. Игру удалось перевернуть благодаря правильным решениям тренерского штаба и управлению матчем по ходу игры.

Сегодня выиграли благодаря нашей смекалке. Чем мы отличаемся от других наций – у нас есть наша русская смекалка», – сказал Ротенберг.

Россия выиграла Евротур за этап до его завершения с 9 победами подряд