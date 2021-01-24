Чемпионат мира-2021 по биатлону. Гонка преследования. Понсилуома стартует первым, Йоханнес Бо – 5-м, Латыпов – 10-м, Елисеев – 19-м, Логинов – 26-м

Теги Симон Эдер Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции сборная Австрии сборная Италии Лукас Хофер Тарьей Бо гонка преследования Александр Логинов Симон Дестье Антон Бабиков Йоханнес Бо Эдуард Латыпов Кентен Фийон-Майе Эмильен Жакелен Матвей Елисеев Себастьян Самуэльссон Мартин Понсилуома Йоханнес Дале Стурла Хольм Лагрейд Поклюка Биатлон

14 февраля в словенской Поклюке на чемпионате мира по биатлону пройдет мужская гонка преследования. На старт выйдут российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Антон Бабиков.

Дата проведения
14 февраля, 15.15
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Поклюка, Словения. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Мартин Понсилуома
2  Симон Дестье
3  Эмильен Жакелен
4  Йоханнес Дале
5  Йоханнес Бо
6  Кентен Фийон-Майе
7  Стурла Хольм Лагрейд
8  Себастьян Самуэльссон
9  Тарьей Бо
10  Эдуард Латыпов
11  Михал Крчмарж
12  Джейк Браун
13  Лукас Хофер
14  Антонин Гигонна
15  Андрей Расторгуев
16  Симон Эдер
17  Кристиан Гоу
18  Йеспер Нелин
19  Матвей Елисеев
20  Артем Прима
21  Дидье Бьона
22  Флоран Клод
23  Дмитрий Пидручный
24  Максим Воробей
25  Миха Довжан
26  Александр Логинов
27  Томас Бормолини
28  Теро Сеппяля
29  Олли Хииденсало
30  Богдан Цымбал
31  Пеппе Фемлинг
32  Сергей Бочарников
33  Антон Смольский
34  Доминик Виндиш
35  Яков Фак
36  Арнд Пайффер
37  Михал Шима
38  Давид Коматц
39  Бенедикт Долль
40  Кароль Домбровски
41  Фабьен Клод
42  Михаил Усов
43  Рене Захна
44  Мартин Егер
45  Йоханнес Кюн
46  Лейф Нордгрин
47  Туомас Харьюла
48  Тревор Кирс
49  Димитар Герджиков
50  Никлас Хартвег
51  Рок Трсан
52  Феликс Ляйтнер
53  Антон Бабиков
54  Клемен Бауэр
55  Ондржей Моравец
56  Адам Раннелс
57  Владимир Илиев
58  Тсукаса Кобоноки
59  Тьерри Ланже
60  Георге Бута

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья