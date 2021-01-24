Чемпионат мира-2021 по биатлону. Гонка преследования. Понсилуома стартует первым, Йоханнес Бо – 5-м, Латыпов – 10-м, Елисеев – 19-м, Логинов – 26-м

14 февраля в словенской Поклюке на чемпионате мира по биатлону пройдет мужская гонка преследования. На старт выйдут российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Антон Бабиков.
- Дата проведения
- 14 февраля, 15.15
14 февраля в словенской Поклюке на чемпионате мира по биатлону пройдет мужская гонка преследования. На старт выйдут российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Антон Бабиков.
|1
|Мартин Понсилуома
|2
|Симон Дестье
|3
|Эмильен Жакелен
|4
|Йоханнес Дале
|5
|Йоханнес Бо
|6
|Кентен Фийон-Майе
|7
|Стурла Хольм Лагрейд
|8
|Себастьян Самуэльссон
|9
|Тарьей Бо
|10
|Эдуард Латыпов
|11
|Михал Крчмарж
|12
|Джейк Браун
|13
|Лукас Хофер
|14
|Антонин Гигонна
|15
|Андрей Расторгуев
|16
|Симон Эдер
|17
|Кристиан Гоу
|18
|Йеспер Нелин
|19
|Матвей Елисеев
|20
|Артем Прима
|21
|Дидье Бьона
|22
|Флоран Клод
|23
|Дмитрий Пидручный
|24
|Максим Воробей
|25
|Миха Довжан
|26
|Александр Логинов
|27
|Томас Бормолини
|28
|Теро Сеппяля
|29
|Олли Хииденсало
|30
|Богдан Цымбал
|31
|Пеппе Фемлинг
|32
|Сергей Бочарников
|33
|Антон Смольский
|34
|Доминик Виндиш
|35
|Яков Фак
|36
|Арнд Пайффер
|37
|Михал Шима
|38
|Давид Коматц
|39
|Бенедикт Долль
|40
|Кароль Домбровски
|41
|Фабьен Клод
|42
|Михаил Усов
|43
|Рене Захна
|44
|Мартин Егер
|45
|Йоханнес Кюн
|46
|Лейф Нордгрин
|47
|Туомас Харьюла
|48
|Тревор Кирс
|49
|Димитар Герджиков
|50
|Никлас Хартвег
|51
|Рок Трсан
|52
|Феликс Ляйтнер
|53
|Антон Бабиков
|54
|Клемен Бауэр
|55
|Ондржей Моравец
|56
|Адам Раннелс
|57
|Владимир Илиев
|58
|Тсукаса Кобоноки
|59
|Тьерри Ланже
|60
|Георге Бута