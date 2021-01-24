Чемпионат мира-2021 по биатлону. Гонка преследования. Понсилуома стартует первым, Йоханнес Бо – 5-м, Латыпов – 10-м, Елисеев – 19-м, Логинов – 26-м

14 февраля в словенской Поклюке на чемпионате мира по биатлону пройдет мужская гонка преследования. На старт выйдут российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Антон Бабиков.

Дата проведения 14 февраля, 15.15

Стартовый лист