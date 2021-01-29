«Ювентус» выбил «Интер», победы «Реала» и «МЮ», травма Малкома, Месси – игрок десятилетия и другие новости утра

1. «Ювентус» выбил «Интер» из Кубка Италии (0:0, 2:1) и в финале сыграет с «Аталантой» Миранчука или с «Наполи». Антонио Конте сперва сцепился с Леонардо Бонуччи, а затем нарвался на оскорбление от президента туринцев Андреа Аньелли. Было жарко.

2. «Реал» победил «Хетафе» (2:0) в перенесенном матче 1-го тура Ла Лиги и теперь отстает от «Атлетико» на 5 очков, правда, у принципиального соперника 2 матча в запасе.

3. Гол Мактомини на 97-й минуте принес «МЮ» победу над «Вест Хэмом» (1:0) в 1/8 финала Кубка Англии. «Манчестер Юнайтед» седьмой год подряд выходит в четвертьфинал турнира.

4. НХЛ. Бобровский помог «Флориде» обыграть «Детройт», отразив 31 бросок и другие результаты.

5. Малком получил травму в товарищеском матче со сборной Иордании (1:0), победу в котором «Зениту» принес гол Дзюбы. «Локомотив» разгромил «Краснодар-2» (4:1).

6. Форвард «Барселоны» Лионель Месси назван лучшим футболистом десятилетия по версии IFFHS. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду – второй, экс-хавбек сборной Испании Андрес Иньеста – третий. В топ-10 есть Неймар, Рамос, Златан и другие выдающиеся игроки.

Зато португалец выше аргентинца по голам на клубном уровне. Но впереди них пока два мощных бразильца – Пеле и Ромарио.

7. В КХЛ «Йокерит» уступил «Северстали» (1:2 ОТ), «Авангард» дома переиграл рижское «Динамо» (5:1).

8. Российским биатлонистам на чемпионате мира-2021 запретили публиковать в соцсетях флаг и герб страны. А вот Журналистам разрешили демонстрировать символы России.

Дизайн формы россиян не изменился, но государственная символика отсутствует. Логинов не будет давать интервью в микст-зоне до конца ЧМ. Вот такие новости перед стартом соревнований.

9. НБА. 32 очка Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Сан-Антонио» и другие результаты.

10. Australian Open. Потапова и Серена вышли в 3-й круг, Касаткина и Квитова выбыли.

11. Валерий Брагин не будет тренировать СКА и сборную России в следующем сезоне. Есть такой инсайд. В национальной команде страны он останется в роли консультанта.

12. Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера возглавил «Бари» из третьего дивизиона Италии.

13. Названа причина крушения вертолета Кобе Брайанта. Пилот во время полета нарушил федеральные стандарты, и причиной падения стала пространственная дезориентация.

14. Теннисистка Наоми Осака и ее парень рэпер Cordae, футболистка Меган Рапино и ее невеста баскетболистка Сью Берд, а также квотербек «Сиэтл Сихокс» Расселл Уилсон и его супруга певица Сиара стали героями выпуска журнала GQ, посвященного современной любви.

15. Ролик «КАМАЗ-мастера» в поддержку Путина распространяют в соцсетях по методичкам «Единой России».

Цитаты дня:

Вице-президент «Шахтера» о ДНР: «Россия создала себе проблем на весь XXI век, как Турция с Северным Кипром. Но Турция хотя бы экономически мощная»

Жулин о поднятии возрастного ценза: «Есть много сайтов, где можно посмотреть на 20-летних красивых баб, которые ничего уже не могут. Даже в голом виде»

Дмитрий Калинин о приговоре Навальному: «Есть законы, которые нужно соблюдать. Они были нарушены, человек несет наказание. Все просто»

Дмитрий Губерниев: «Запрет на флаг и посты с ним в соцсетях? Надо меньше жрать допинг, тогда все будет хорошо»

Тренер «Зенита» по физподготовке о ковиде: «Вакцинация – единственный путь для футбола. Это и вопрос морали»

Георгий Джикия: «У Хабиба хорошие связи, чтобы провести большую игру за «Реал»

Вице-президент «Шахтера»: «Донбасс был и будет украинским»