Георгий Джикия: «У Хабиба хорошие связи, чтобы провести большую игру за «Реал»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия оценил шансы чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова сыграть в футбол на профессиональном уровне.

– Думаю, у него все получится, если он захочет и немножко потренируется. Данные есть, голы хорошие забивал, скоро это все выйдет.

Мы с ним разговаривали по поводу возможности сыграть 10-15 минут на профессиональном уровне. Было бы интересно посмотреть. Не только футбольному миру, это была бы большая история.

– Будете ли вы этому способствовать, пойдете ли к руководству ?

– Если от меня будет что-то зависеть, то я все сделаю. У Хабиба есть хорошие связи, чтобы провести большую игру за , – заявил Джикия.