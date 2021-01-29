Георгий Джикия: «У Хабиба хорошие связи, чтобы провести большую игру за «Реал»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига UFC Георгий Джикия Хабиб Нурмагомедов Матч ТВ Футбол

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия оценил шансы чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова сыграть в футбол на профессиональном уровне.

– Думаю, у него все получится, если он захочет и немножко потренируется. Данные есть, голы хорошие забивал, скоро это все выйдет.

Мы с ним разговаривали по поводу возможности сыграть 10-15 минут на профессиональном уровне. Было бы интересно посмотреть. Не только футбольному миру, это была бы большая история.

– Будете ли вы этому способствовать, пойдете ли к руководству «Спартака»?

– Если от меня будет что-то зависеть, то я все сделаю. У Хабиба есть хорошие связи, чтобы провести большую игру за «Реал», – заявил Джикия.

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