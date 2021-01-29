«Реал» играет с «Хетафе» – 2:0. Бензема и Менди забили. Онлайн-трансляция перенесенного матча 1-го тура

Во вторник вечером «Реал Мадрид» в перенесенном матче 1-го тура Ла Лиги встречается с «Хетафе».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
В данный момент «Реал» отстает от лидирующего «Атлетико» на 8 очков, при этом у команды Диего Симеоне есть матч в запасе.
Чемпионат Испании
Перенесенный матч
1-й тур
- Дата проведения
- 9 февраля, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Варан, Марсело, Менди, Начо, Модрич, Каземиро, Винисиус Жуниор, Марвин (Аррибас, 55), Асенсио (Иско, 76), Бензема.
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Хетафе –
Сория, Оливера, Шакла, Кабако (Тимор, 73), Суарес, Арамбарри, Кукурелья (Унал, 73), Портильо (Аленья, 55), Максимович, Анхель Родригес (Кубо, 55), Эрнандес (Мата, 54).