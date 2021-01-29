«Реал» играет с «Хетафе» – 2:0. Бензема и Менди забили. Онлайн-трансляция перенесенного матча 1-го тура

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Во вторник вечером «Реал Мадрид» в перенесенном матче 1-го тура Ла Лиги встречается с «Хетафе».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

В данный момент «Реал» отстает от лидирующего «Атлетико» на 8 очков, при этом у команды Диего Симеоне есть матч в запасе.

Чемпионат Испании

Перенесенный матч

1-й тур

Реал Мадрид – Хетафе 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
9 февраля, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 60 Бензема, 2:0 – 66 Менди.
Реал МадридКуртуа, Варан, Марсело, Менди, Начо, Модрич, Каземиро, Винисиус Жуниор, Марвин (Аррибас, 55), Асенсио (Иско, 76), Бензема.
ХетафеСория, Оливера, Шакла, Кабако (Тимор, 73), Суарес, Арамбарри, Кукурелья (Унал, 73), Портильо (Аленья, 55), Максимович, Анхель Родригес (Кубо, 55), Эрнандес (Мата, 54).
Предупреждения:
Шакла (52), Менди (71).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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