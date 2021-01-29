«Реал» играет с «Хетафе» – 2:0. Бензема и Менди забили. Онлайн-трансляция перенесенного матча 1-го тура

Во вторник вечером «Реал Мадрид» в перенесенном матче 1-го тура Ла Лиги встречается с «Хетафе».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

В данный момент «Реал» отстает от лидирующего «Атлетико» на 8 очков, при этом у команды Диего Симеоне есть матч в запасе.

Чемпионат Испании

Перенесенный матч

1-й тур

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги