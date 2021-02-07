Ролик «КАМАЗ-мастера» в поддержку Путина распространяют в соцсетях по методичкам «Единой России» (Znak)

Отделения «Единой России» в регионах получили задание распространить в социальных сетях хвалебные посты о президенте России Владимире Путине и отчитаться перед руководством о выполненной работе, сообщает Znak.com со ссылкой на источник в партии.

Для этого «Единая Россия» подготовила методички для различных соцсетей. В частности, во «ВКонтакте» следует распространить ролик о команде «КАМАЗ-мастер».

В съемках видео принял участие экипаж Дмитрия Сотникова – победителя ралли-рейда «Дакар»-2021. По сюжету, грузовики выводят на снегу огромную надпись «PUTIN TEAM», а в конце звучит фраза «курс верный». Отметим, что видео в своем инстаграме выложил и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Утверждается, что пост, сопровождающий ролик, должен включать в себя хэштеги #ПутинНашПрезидент или #ПУТИННАШПРЕЗИДЕНТ и рассказывать о роли профессионализма, труда, смелости и настроя на победу для достижения высоких результатов. В пресс-службе «Единой России» заявили, что не отдавали такие распоряжения.

Издание отмечает, что ролики и фотографии в поддержку Путина начали массово появляться на прошлой неделе благодаря бюджетникам, депутатам, студентам и школьникам по всей стране. Власти утверждают, что не имеют отношения к активности в соцсетях.

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