Брагин не будет тренировать СКА и сборную России в следующем сезоне (Metaratings)

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Валерий Брагин не будет главным тренером СКА в следующем сезоне КХЛ.

По информации Metaratings, 64-летний специалист также не будет работать главным тренером сборной России после завершения ЧМ-2021. Сообщается, что он займет должность тренера-консультанта в национальной команде.

Брагин возглавил СКА и сборную 5 июня 2020 года.

В текущем сезоне со сборной он провел только один турнир – Кубок Первого канала. На нем российская команда заняла первое место, выиграв все три матча.

В чемпионате КХЛ СКА занимает второе место в таблице Западной конференции.

На предстоящем этапе Евротура – Шведских играх – со сборной будет работать Игорь Ларионов.

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