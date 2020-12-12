Брагин не будет тренировать СКА и сборную России в следующем сезоне (Metaratings)

Валерий Брагин не будет главным тренером СКА в следующем сезоне КХЛ.
По информации Metaratings, 64-летний специалист также не будет работать главным тренером сборной России после завершения ЧМ-2021. Сообщается, что он займет должность тренера-консультанта в национальной команде.
Брагин возглавил СКА и сборную 5 июня 2020 года.
В текущем сезоне со сборной он провел только один турнир – Кубок Первого канала. На нем российская команда заняла первое место, выиграв все три матча.
В чемпионате КХЛ СКА занимает второе место в таблице Западной конференции.
На предстоящем этапе Евротура – Шведских играх – со сборной будет работать Игорь Ларионов.