«Сити» грохнул «Ливерпуль», Загитова победила Медведеву, хет-трик Головина, победы «Барсы» и «Милана», в США прошел Супербоул и другие новости утра

1. Ну что, можно уже поздравлять «Манчестер Сити» с чемпионством после такого перфоманса на «Энфилде» (4:1)? «Ливерпуль» был смят, это рекордная 14-я победа «горожан» подряд, у Гвардиолы не было такой серии даже в его великой «Барселоне». «Сити» лидирует с 5-очковым отрывом от «МЮ», имея матч в запасе

«Ливерпуль» проиграл «Сити» на своем поле впервые с 2003 года, а вообще серия из домашних поражений в чемпионате составляет три матча – такого кошмара не было 58 лет. Ужасный матч провел Алиссон, который привез два гола. Год назад у мерсисайдцев было на 27 очков больше, это рекордный спад для чемпиона в Англии.

«Челси» набрал хороший ход при Тухеле, одержав третью победу подряд – над «Шеффилдом» (2:1). Так хорошо тренеры «синих» не дебютировали со времен Гуса Хиддинка, несмотря на первый пропущенный мяч при немце – да и тот команда забила в свои ворота.

2. Команда Загитовой победила команду Медведевой на турнире фигуристов в Москве. «Красная машина» Алины получит 5 миллионов рублей призовых, «Время первых» Жени – 3 миллиона за второе место и еще миллион за приз зрительских симпатий. Медведева вновь выразила недовольство форматом жеребьевки и не признала поражение, Загитова ответила, что команды были равны по составу, и ее коллектив был лучше.

3. Головин затащил «Монако» в матче с «Нимом» (4:3), оформив первый хет-трик в своей карьере. Российские игроки не забивали три за игру в топ-лигах Европы аж 9 лет. Всего у Саши 8 очков в 9 матчах Лиги 1, монегаски одержали седьмую победу подряд и уверенно идут в первой четверке.

4. В Супербоуле сыграли «Тампа-Бэй» и «Канзас-Сити». Если не боитесь спойлеров, кликайте сюда.

5. В Ла Лиге «Барса» вырвала победу у «Бетиса» в самой концовке – 3:2. После слабого первого тайма Лео Месси вышел на замену и забил спустя две минуты, а решающий гол на счету Тринкау, который раньше вообще не забивал за каталонцев. Остальные результаты дня – здесь.

6. «Милан» сохраняет лидерство в Серии А после разгрома «Кротоне» (4:0). Златан преодолел отметку в 500 голов в клубной карьере и всего на два гола отстает от Роналду в гонке бомбардиров. Все результаты итальянского чемпионата вы найдете здесь.

7. Россияне не попали в финал командного спринта на этапе Кубка мира по лыжам в Ульрисехамне, Глеб Ретивых упал в полуфинале, столкнувшись с финном. Тренер российских лыжников Маркус Крамер попросит разобраться в этом инциденте. Победу в итоге одержали итальянцы Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино.

8. В НХЛ Овечкин набрал 4 очка в матче с «Филадельфией», но «Вашингтон» проиграл 4:7 – подвели вратари. Гол Наместникова помог «Детройту» прервать серию поражений, остальные результаты – здесь.

9. 36 очков Фокса помогли «Сакраменто» обыграть «Клипперс» в регулярном чемпионате НБА, «Бостон» уступил «Финиксу».

10. Топ-усиление для ЦСКА: согласовали трансфер Рондона, Бохинен в ближайшее время пройдет медосмотр.

11. Первый матч 1/8 финала ЛЧ «Ливерпуля» и «Лейпцига» пройдет в Будапеште.

12. Моуринью устал от Бэйла и летом вернет его в «Реал». С «Вест Бромвичем» (2:0) валлиец остался в запасе, а победу «шпорам» принес вернувшийся Кейн.

13. В КХЛ «Салават» обыграл «Амур» и продлил победную серию до пяти матчей, сын Мозякина дебютировал за «Металлург» в лиге и сыграл вместе с отцом, победа над «Барысом» стала для магнитогорцев 10-й подряд. «Нефтехимик» потерпел 6-е поражение кряду – от «Авангарда». Омичи из-за травмы потеряли Ковальчука. Остальные результаты – здесь.

14. «Тигрес» вышли в финал клубного ЧМ и сыграют с «Баварией» или «Аль-Ахли». Это первый финал для КОНКАКАФ.

15. В первый день Australian Open Карацев играет с Маджером, Тим – с Кукушкиным, Джокович встретится с Шарди, Вавринка вышел во 2-й круг, Монфис выбыл.

У женщин Кудерметова встретится с Костюк, Звонарева – с Рыбакиной, Касаткина, Серена, Швентек выиграли свои матчи.

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