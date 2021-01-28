Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес «Зениту» победу над Иорданией, «Локо» сыграет с «Краснодаром-2», «Уфа» – «Торпедо»

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Клубы РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

Товарищеские матчи

Белек, Турция

Рубин – Нижний Новгород – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кварацхелия (19), 2:0 – Макаров (43), 2:1 – Янсане (74), 3:1 – Кварацхелия (79).

«Рубин»: Янович, Самошников, Старфельт (Бегич, 80), Уремович, Зотов, Абильгор, Евтич, Шатов (Костюков, 60), Кварацхелия (Климов, 80), Макаров, Деспотович (Игнатьев, 80).

Дубай, ОАЭ

Зенит – Иордания – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дзюба (56).

«Зенит» (1-й тайм): Кержаков, Караваев, Ловрен, Хотулев, Круговой, Барриос, Оздоев, Вендел, Малком, Мостовой, Дриусси.

«Зенит» (2-й тайм): Лунев, Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Жирков, Сазонов, Оздоев (Шамкин, 62), Малком (Погорелов, 52), Мостовой (Чибисов, 62; Левин, 86), Крапухин, Дзюба.

Белек, Турция

Уфа – Торпедо – 0:0 (перерыв)

«Уфа»: Беленов, Сухов, Плиев, Никитин, Табидзе, Морозов, Мрзляк, Голубев, Иванов, Кротов, Андрич.

«Торпедо» (1-й тайм): Довбня, Самсонов, Евдокимов, Козлов, Магаль, Нетфуллин, Рязанцев (к), Адаев, Шкофлек, Лебеденко, Калмыков. 

«Торпедо» (2-й тайм): Ботнарь, Шоркин, Редькович, Прошкин, Лях (к), Кравчук, Гордюшенко, Дворецков, Кертанов, Лебеденко, Корж.

Марбелья, Испания

Локомотив – Краснодар-2 – 18:30

«Локомотив»: Коченков, Сильянов, Мурило, Магкеев, Черный, Петухов, Куликов, Титков, Иосифов, Агеев, Эдер.

«Краснодар-2»: Агкацев, Мартынов, Пелих, Исаенко, Стежко, Черников, Мацукатов, Сперцян, Воротников, Сабуа, Григорян.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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