Роналду отстает от Пеле на 23 гола на клубном уровне, от Ромарио – на 28. Месси – 5-й, Златан – в топ-15 (IFFHS)

Международная федерация футбольной истории и статистики ( ) представила список игроков, забивших 500 и более голов на клубном уровне.

Нападающий Криштиану Роналду занимает третье место, забив 661 гол. Лионель Месси из «Барселоны» идет пятым (651), форвард Златан Ибрагимович вошел в топ-15 (501).

В список по состоянию на 8 февраля 2021 года вошли:

1. Ромарио (экс- , ПСВ, «Васко да Гама») – 689 голов.

2. Пеле (экс-«Сантос», «Нью-Йорк Космос») – 684.

3. («Ювентус») – 661.

4. (экс-«Славия» Прага, «Рапид» Вена) – 656.

5. («Барселона») – 651.

6. (экс-«Реал», «Гонвед») – 645.

7. Джимми Джонс (экс-«Гленавон») – 635.

8. Джо Бэмбрик (экс-«Челси», «Линфилд») – 593.

9. Эйсебио (экс-«Бенфика») – 581.

10. (экс-«Бавария») – 566.

11. Гленн Фергюсон (экс-«Гленавон», «Линфилд») – 562.

12-13. Фернанду Пейротеу (экс-«Спортинг») – 538.

12-13. Джимми Макгрори (экс-«Селтик») – 538.

14. (экс-«Гамбург») – 508.

15. («Милан») – 501.

16. (экс-«Реал») – 500.