Роналду отстает от Пеле на 23 гола на клубном уровне, от Ромарио – на 28. Месси – 5-й, Златан – в топ-15 (IFFHS)

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила список игроков, забивших 500 и более голов на клубном уровне.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занимает третье место, забив 661 гол. Лионель Месси из «Барселоны» идет пятым (651), форвард «Милана» Златан Ибрагимович вошел в топ-15 (501).

В список по состоянию на 8 февраля 2021 года вошли:

1. Ромарио (экс-«Барселона», ПСВ, «Васко да Гама») – 689 голов.

2. Пеле (экс-«Сантос», «Нью-Йорк Космос») – 684.

3. Криштиану Роналду («Ювентус») – 661.

4. Йозеф Бицан (экс-«Славия» Прага, «Рапид» Вена) – 656.

5. Лионель Месси («Барселона») – 651.

6. Ференц Пушкаш (экс-«Реал», «Гонвед») – 645.

7. Джимми Джонс (экс-«Гленавон») – 635.

8. Джо Бэмбрик (экс-«Челси», «Линфилд») – 593.

9. Эйсебио (экс-«Бенфика») – 581.

10. Герд Мюллер (экс-«Бавария») – 566.

11. Гленн Фергюсон (экс-«Гленавон», «Линфилд») – 562.

12-13. Фернанду Пейротеу (экс-«Спортинг») – 538.

12-13. Джимми Макгрори (экс-«Селтик») – 538.

14. Уве Зеелер (экс-«Гамбург») – 508.

15. Златан Ибрагимович («Милан») – 501.

16. Альфредо Ди Стефано (экс-«Реал») – 500.

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