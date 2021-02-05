Российским биатлонистам на чемпионате мира-2021 запретили публиковать в соцсетях флаг и герб страны

Российским биатлонистам на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке запретили публиковать в соцсетях флаг и герб страны.

Запрет касается также тренеров и специалистов команды.

Сборная России на ЧМ-2021 будет выступать без флага и гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В Международном союзе биатлонистов ( ) отметили, что за публикацию в социальных сетях изображений государственной символики членам российской команды может быть вынесено предупреждение.

ЧМ-2021 в Поклюке стартует 10 февраля.

WADA требует, чтобы состав на биатлонный ЧМ согласовали с ними. Это еще зачем? Неужели под ударом Логинов?

Менеджер-2021: как и где наши биатлонисты побегут на чемпионате мира в Поклюке?