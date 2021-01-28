Дмитрий Губерниев: «Запрет на флаг и посты с ним в соцсетях? Надо меньше жрать допинг, тогда все будет хорошо»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о том, что российским биатлонистам на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке запретили публиковать в соцсетях флаг и герб страны.

«Запрет на флаг и посты с ним в соцсетях? А что мы можем здесь сделать? На офис Международного союза биатлонистов ( ) с кулаками мы пойти не можем.

В этой ситуации надо меньше жрать допинг, как когда-то было, восстанавливать статус Союза биатлонистов России ( ), становиться участником мирового процесса, повышать пенсии нашим старикам, слезать с нефтяной иглы, восстанавливать экономику, дружить со всем миром.

Тогда у нас все будет хорошо, как и в биатлоне. Я — российский журналист, буду ходить в куртке с флагом и гербом, представлять нашу страну», – сказал Губерниев.

Российским биатлонистам на чемпионате мира-2021 запретили публиковать в соцсетях флаг и герб страны

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