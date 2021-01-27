Названа причина крушения вертолета Кобе Брайанта

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) установил, что пилот вертолета, в котором погиб Кобе Брайант, во время полета нарушил федеральные стандарты.

Причиной крушения вертолета, по мнению следователей, стала пространственная дезориентация пилота.

Ара Зобаян летел по правилам визуального полета. Это означает, что пилот должен был видеть окрестности на протяжении всего полета. Однако он полетел сквозь облака, что является очевидным нарушением стандартов.

Пятикратный чемпион в составе Кобе Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли при крушении вертолета 26 января 2020 года в Калабасасе, штат Калифорния.

Всего в результате авиакатастрофы погибли девять человек, включая пилота.

Пятнадцать лет назад Кобе Брайант набрал 81 очко в одном матче. За это его одновременно ненавидели и обожали

81 причина, почему Кобе с нами навсегда