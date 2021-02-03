Дмитрий Калинин о приговоре Навальному: «Есть законы, которые нужно соблюдать. Они были нарушены, человек несет наказание. Все просто»

Трехкратный чемпион мира поделился мнением о назначении оппозиционеру Алексею Навальному реального срока лишения свободы.

– Как вы относитесь к тому, что происходит в нашей стране в последние недели? И стоит ли действующим хоккеистам, в том числе играющим за океаном, высказывать свое мнение на этот счет?

– Я спокойно воспринимаю все происходящее. Каждый должен заниматься своим делом, безусловно. Но и у каждого есть право на свое мнение. Однако суждения других людей насчет спортсменов, которые интересуются политикой, также не должны переходить границы.

Что касается оппозиции, у меня есть свое мнение: существуют законы, которые нужно соблюдать. Они были нарушены, значит, человек несет соответствующее наказание. Не знаю, что еще сказать. Все ведь очень просто, – сказал Калинин.

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