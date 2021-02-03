Дмитрий Калинин о приговоре Навальному: «Есть законы, которые нужно соблюдать. Они были нарушены, человек несет наказание. Все просто»

Теги Сборная России по хоккею Дмитрий Калинин Алексей Навальный Политика Хоккей

Трехкратный чемпион мира Дмитрий Калинин поделился мнением о назначении оппозиционеру Алексею Навальному реального срока лишения свободы.

– Как вы относитесь к тому, что происходит в нашей стране в последние недели? И стоит ли действующим хоккеистам, в том числе играющим за океаном, высказывать свое мнение на этот счет?

– Я спокойно воспринимаю все происходящее. Каждый должен заниматься своим делом, безусловно. Но и у каждого есть право на свое мнение. Однако суждения других людей насчет спортсменов, которые интересуются политикой, также не должны переходить границы.

Что касается оппозиции, у меня есть свое мнение: существуют законы, которые нужно соблюдать. Они были нарушены, значит, человек несет соответствующее наказание. Не знаю, что еще сказать. Все ведь очень просто, – сказал Калинин. 

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