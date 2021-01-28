Вице-президент «Шахтера»: «Донбасс был и будет украинским. Чем меньше политиков, тем быстрее Украина встанет на ноги»

Вице-президент «Шахтера» Борис Колесников поделился мнением о ситуации на Донбассе.

«Я абсолютно уверен, что Донецк и вообще весь Донбасс есть, был и будет украинским. И все эти трудности мы преодолеем.

Не хочу сейчас идти в обсуждение политики. Но никакой разницы между украинцами нет. Это все придумали политики ради своих рейтингов.

Будучи вице-президентом «Шахтера», в конце 90-х объехал все города Украины вместе с командой. Играли в том числе в Тернополе и Ивано-Франковске. Во времена школы был десятки раз во Львове. В 10-м классе нас возили в Мукачево. И всюду было самое доброжелательное отношение.

Чем меньше будет политиков, тем быстрее Украина встанет на ноги», – сказал Колесников в интервью Tribuna.com.