Форма российских биатлонистов на ЧМ-2021: дизайн не изменился, государственная символика отсутствует

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Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал фотографии новых комбинезонов сборной России, в которых спортсмены будут выступать на чемпионате мира по биатлону-2021.

Дизайн комбинезонов не изменился по сравнению с теми, в которых биатлонисты выступают на Кубке мира. 

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне до 16 декабря 2022 года могут участвовать в ЧМ и Олимпийских играх только в нейтральном статусе. Поэтому на экипировке отсутствует государственная символика России, а логотип СБР – монохромный. 

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