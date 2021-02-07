Форма российских биатлонистов на ЧМ-2021: дизайн не изменился, государственная символика отсутствует

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал фотографии новых комбинезонов сборной России, в которых спортсмены будут выступать на чемпионате мира по биатлону-2021.
Дизайн комбинезонов не изменился по сравнению с теми, в которых биатлонисты выступают на Кубке мира.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне до 16 декабря 2022 года могут участвовать в ЧМ и Олимпийских играх только в нейтральном статусе. Поэтому на экипировке отсутствует государственная символика России, а логотип СБР – монохромный.
Вопреки опасениям СМИ, биатлонисты сборной России стартуют на чемпионате мира в Поклюке в новых комбинезонах. В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда на новой экипировке отсутствует государственная символика России, а логотип СБР выполнен в монохроме. pic.twitter.com/oPc9k0R4Wj— Биатлон России (@russianbiathlon) February 9, 2021