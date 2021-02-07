Форма российских биатлонистов на ЧМ-2021: дизайн не изменился, государственная символика отсутствует

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал фотографии новых комбинезонов сборной России, в которых спортсмены будут выступать на чемпионате мира по биатлону-2021.

Дизайн комбинезонов не изменился по сравнению с теми, в которых биатлонисты выступают на Кубке мира.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства ( ) россияне до 16 декабря 2022 года могут участвовать в ЧМ и Олимпийских играх только в нейтральном статусе. Поэтому на экипировке отсутствует государственная символика России, а логотип СБР – монохромный.