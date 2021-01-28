«Вакцинация – единственный путь для футбола. Это и вопрос морали». Тренер «Зенита» по физподготовке о COVID-19

Специалист по физической подготовке Андреа Сканавино поделился мнением о вакцинации от коронавируса.

– Как вы относитесь к идее вакцинировать всех футболистов и тренеров лиги?

– Она хорошая. Это единственный путь, чтобы футбол двигался дальше. Очень важно, чтобы все игроки, тренеры и работающие в футболе люди были привиты.

Но я понимаю, что это еще и вопрос морали. Любая вакцина подразумевает, что ты станешь на 100 процентов защищен. На мой взгляд, лучше дать возможность всем привиться, тогда футбол скорее вернется к нормальной жизни.

Важно, чтобы спорт не останавливался, и не только для взрослых, но и для детей. У меня есть два сына, и из-за ситуации с коронавирусом им в Италии сложно заниматься.

Вакцина в стране есть, но процесс идет очень медленно. Мальчики сидят дома перед компьютером, и это не очень хорошо, – сказал Сканавино.

Важное о вакцине в футболе: есть ли смысл, точно ли она безопасна, что о ней думают в РПЛ?