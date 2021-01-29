«Ювентус» – «Интер». Онлайн-трансляция, Роналду, Буффон, Лукаку, Эриксен играют

Теги Интер Ювентус Кубок Италии Sports.ru Футбол

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии «Интер» в гостях играет с «Ювентусом».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче «Ювентус» выиграл со счетом 2:1

Ювентус – Интер 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
9 февраля, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЮвентусБуффон, Демирал, Алекс Сандро, Данило, де Лигт, Куадрадо, Рабьо, Кулусевски, Бентанкур, Бернардески, Роналду.
ИнтерХанданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Хакими, Брозович, Барелла, Эриксен, Бастони, Мартинес, Лукаку.
Предупреждение:
Дармиан (13).

Статистика Кубка Италии

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