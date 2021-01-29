«Ювентус» – «Интер». Онлайн-трансляция, Роналду, Буффон, Лукаку, Эриксен играют

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии «Интер» в гостях играет с «Ювентусом».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче «Ювентус» выиграл со счетом 2:1

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