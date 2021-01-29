«Ювентус» – «Интер». Онлайн-трансляция, Роналду, Буффон, Лукаку, Эриксен играют

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии «Интер» в гостях играет с «Ювентусом».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом матче «Ювентус» выиграл со счетом 2:1
- Дата проведения
- 9 февраля, 22.45, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Буффон, Демирал, Алекс Сандро, Данило, де Лигт, Куадрадо, Рабьо, Кулусевски, Бентанкур, Бернардески, Роналду.
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Интер –
Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Хакими, Брозович, Барелла, Эриксен, Бастони, Мартинес, Лукаку.
- Предупреждение:
- Дармиан (13).