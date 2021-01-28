Каррера подписал с «Бари» из 3-го дивизиона Италии контракт до конца сезона

Бывший главный тренер возглавил «Бари» из третьего дивизиона .

Контракт с 56-летним специалистом подписан до конца текущего сезона с автоматическим продлением на год в случае выхода команды в Серию Б.

В среду итальянец проведет первую тренировку в «Бари». В штаб Карреры вошел , также работавший с ним в «Спартаке».

«Бари» после 22 туров в своей группе занимает 2-е место, набрав 42 очка. У лидирующей «Тернаны» 56 очков.

Каррера играл за «Бари» с 1986 по 1991 год. Последним местом его работы был АЕК, откуда его уволили в декабре.

Отметим, что принадлежит , который также владеет «Наполи».