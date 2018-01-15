«Россия создала себе проблем на весь XXI век, как Турция с Северным Кипром. Но Турция хотя бы экономически мощная». Вице-президент «Шахтера» о ДНР

Вице-президент «Шахтера» Борис Колесников поделился мнением, мог ли президент клуба, миллиардер и политик Ринат Ахметов не допустить конфликт с Россией.

– Нет, не мог. Это нереально. И все параллели с Коломойским неуместны.

Там были танковые корпуса. Один из мэров наших городов посчитал, что танков было больше, чем в Прохоровском сражении Второй мировой войны. Кто должен был их остановить? Только абсолютно жесткая охрана государственной границы могла это сделать. Тем более у властей уже был Крымский прецедент.

Потом случился Славянск (12 апреля 2014 года город был занят членами «Народного ополчения Донбасса» и объявлен вошедшим в состав ДНР – прим. Sports.ru).

Почему не отселили людей и не уничтожили этот райотдел? Пропустили целый день, когда колонна бандитов на танках и БТР шла в чистом поле. Или кто-то должен был выйти с личной охраной?

Они думают, что дискредитируют донецкий бизнес, но они себя дискредитируют. Ведь власть распоряжается армией, полицией, и вы не смогли защитить госграницу.

– Зачем России воевать с Украиной?

– Вообще не понимаю. У меня нет объяснения. Считаю, что Россия создала себе проблем на весь XXI век. Как Турция с территорией Северного Кипра. Но Турция хотя бы экономически мощная страна, – сказал Колесников в интервью Tribuna.com.

Вице-президент «Шахтера»: «Если бы не война, Украина могла бы провести ЧМ. Хватит 10-12 городов»