Месси – лучший игрок десятилетия, Роналду – 2-й, Иньеста – 3-й, Левандовски – 7-й, Златан – 9-й (IFFHS)

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила список лучших игроков мира за период с 2011 по 2020 год.
Рейтинг был составлен по итогам голосования, проведенного среди представителей 150 стран.
В топ-10 вошли:
1. Лионель Месси («Барселона», Аргентина).
2. Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).
3. Андрес Иньеста («Виссел Кобе», Испания).
4. Неймар («ПСЖ», Бразилия).
5. Серхио Рамос («Реал», Испания).
6. Мануэль Нойер («Бавария», Германия).
7. Роберт Левандовски («Бавария», Польша).
8. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия).
9. Златан Ибрагимович («Милан», Швеция).
10. Лука Модрич («Реал», Хорватия).