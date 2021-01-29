Месси – лучший игрок десятилетия, Роналду – 2-й, Иньеста – 3-й, Левандовски – 7-й, Златан – 9-й (IFFHS)

Международная федерация футбольной истории и статистики ( ) представила список лучших игроков мира за период с 2011 по 2020 год.

Рейтинг был составлен по итогам голосования, проведенного среди представителей 150 стран.

В топ-10 вошли:

1. («Барселона», Аргентина).

2. («Ювентус», Португалия).

3. Андрес Иньеста («Виссел Кобе», Испания).

4. Неймар («ПСЖ», Бразилия).

5. («Реал», Испания).

6. Мануэль Нойер («Бавария», Германия).

7. («Бавария», Польша).

8. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия).

9. («Милан», Швеция).

10. Лука Модрич («Реал», Хорватия).