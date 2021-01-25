Жулин о поднятии возрастного ценза: «Есть много сайтов, где можно посмотреть на 20-летних красивых баб, которые ничего уже не могут. Даже в голом виде»

Теги сборная России Александр Жулин женское катание Этери Тутберидзе Ольга Корбут Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что нельзя повышать возрастной ценз в женском катании.

Сейчас на взрослых соревнованиях фигуристки могут выступать с 15-летнего возраста.

«Я когда-то был ярым сторонником того, чтобы возраст поменяли, чтоб это было 17 лет. Но потом я попал на турнир, где увидел всех этих девочек Этери Тутберидзе, от Александры Трусовой до Анны Щербаковой, и я просто был потрясен!

Я смотрел и восхищался их четверными прыжками, я видел, что это идеальная техника, что это на огромной высоте, что это не просто вышел, – фырк! – а это действительно прыжки. И катание замечательное, и уже какая-то эмоция.

И я прямо переобулся. Я стал поклонником этой истории, потому что все действительно молодеет. И Ольга Корбут когда-то выстрелила, и гимнастика помолодела, и художественная гимнастика помолодела. Этот процесс не остановить.

А смотреть на 20-летних красивых баб, которые ничего уже не могут… Ну, есть много сайтов в интернете, где можно на них посмотреть и в голом виде, и в любом. А это спорт», – рассказал Жулин в интервью Василию Конову.

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