Жулин о поднятии возрастного ценза: «Есть много сайтов, где можно посмотреть на 20-летних красивых баб, которые ничего уже не могут. Даже в голом виде»

Тренер по фигурному катанию считает, что нельзя повышать возрастной ценз в женском катании.

Сейчас на взрослых соревнованиях фигуристки могут выступать с 15-летнего возраста.

«Я когда-то был ярым сторонником того, чтобы возраст поменяли, чтоб это было 17 лет. Но потом я попал на турнир, где увидел всех этих девочек , от до , и я просто был потрясен!

Я смотрел и восхищался их четверными прыжками, я видел, что это идеальная техника, что это на огромной высоте, что это не просто вышел, – фырк! – а это действительно прыжки. И катание замечательное, и уже какая-то эмоция.

И я прямо переобулся. Я стал поклонником этой истории, потому что все действительно молодеет. И Ольга Корбут когда-то выстрелила, и гимнастика помолодела, и художественная гимнастика помолодела. Этот процесс не остановить.

А смотреть на 20-летних красивых баб, которые ничего уже не могут… Ну, есть много сайтов в интернете, где можно на них посмотреть и в голом виде, и в любом. А это спорт», – рассказал Жулин в интервью Василию Конову.

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