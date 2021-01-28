«Бавария» в финале КЧМ, «Мерседес» продлил Хэмилтона, «Реал» поддерживает Зидана и другие новости утра

1. «Бавария» победила «Аль-Ахли» (2:0) благодаря дублю Роберта Левандовского и сыграет с мексиканским «Тигрес» в финале клубного чемпионата мира. Матч пройдет 11 февраля.

2. «Мерседес» объявил о подписании нового контракта с Льюисом Хэмилтоном.

3. Руководство «Реала» поддерживает Зинедина Зидана. Тренер пообщался с президентом клуба Флорентино Пересом.

4. «Ман Сити» все еще хочет подписать Лионеля Месси. Клуб начнет действовать в марте или апреле. Отмечается, что Месси не нравится шум, который «ПСЖ» создает вокруг его трансфера, поэтому «Сити» решил действовать тихо.

5. НХЛ. Варламов в 3-й раз в сезоне сыграл на ноль, не пропустив в матче против «Рейнджерс», гол Дадонова не помог «Оттаве» справиться с «Эдмонтоном». Все результаты дня – здесь.

6. «Атлетико» поделил очки с «Сельтой» (2:2), пропустив на 90-й минуте. При этом Луис Суарес забил 15-й и 16-й голы в сезоне. Он оторвался от Месси на три гола в гонке бомбардиров Ла Лиги.

7. Теннис. Australian Open. В мужском турнире Рублев вышел во 2-й круг.

У женщин Кузнецова, Самсонова, Свитолина, Кенин вышли во 2-й круг, Азаренко выбыла.

8. Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в сборную тура Лиги 1 от L’Équipe после хет-трика.

9. Футболистке «МЮ» адресовали эмодзи с обезьянами в инстаграме. Ее брата из «Челси» Риса Джеймса называли обезьяной.

10. НБА. «Сан-Антонио» обыграл «Голден Стэйт», «Торонто» был сильнее «Мемфиса» и другие результаты.

11. «Атлант» могут воссоздать на базе «Куньлуня». Мытищинский клуб расформировали в 2015-м.

12. Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» до 600 млн рублей. Почти в два раза.

13. Защитник Майк Джеймс не поможет ЦСКА в ближайших матчах. Он отправился в США по личным причинам.

14. Бывшему капитану сборной России Роману Широкову снизили зарплату до 30 тысяч рублей в юрфирме. Компенсацию избитому судье он выплатит за два года.

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