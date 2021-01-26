Победы «Реала» и «Ювентуса», осечки «МЮ» и «Арсенала», Рублев и Медведев взяли ATP Cup, Волков нокаутировал Оверима, серебро Ретивых в спринте и другие новости утра

1. «МЮ» сыграл вничью с «Эвертоном» (3:3) из-за гола Кэлверта-Льюина на 95-й минуте в 23-м туре чемпионата Англии. «Арсенал» на выезде проиграл «Астон Вилле» (0:1).

2. В 21-м туре чемпионата Италии «Ювентус» победил «Рому» (2:0) благодаря очередному голу Роналду и вышел на третье место в таблице.

«Аталанта» вела 3:0 и упустила победу над «Торино» (3:3), Миранчук вышел на замену и пробил в штангу, а Белотти исправил ошибку судьи, сказав, что на нем не фолили, и отдал мяч соперникам. «Наполи» уступил «Дженоа» (1:2).

3. Дубль Варана принес «Реалу» победу над «Уэской» (2:1) в 22-м туре чемпионата Испании. «Севилья» разгромила «Хетафе» (3:0).

4. НХЛ. 2-й гол Малкина в сезоне не спас «Питтсбург» в матче с «Айлендерс», «Торонто» забил 5 голов «Ванкуверу» и другие результаты.

5. Ретивых взял серебро в коньковом спринте на этапе Кубка мира по лыжам в Ульрисехамне, Устюгов – 6-й. Далквист выиграла у женщин, Диггинс – 3-я.

6. НБА. 50 очков и 12 передач Йокича не спасли «Денвер» от поражения в матче против «Сакраменто», «Филадельфия» обыграла «Бруклин» и другие результаты.

7. Командный турнир сборной России. Команда Загитовой опережает команду Медведевой на 18 баллов после первого дня соревнований. Валиева выиграла короткую программу у женщин, Коляда победил у мужчин, Тарасова и Морозов были лучшими у пар, а Степанова и Букин зажгли в ритм-танце.

8. ATP Cup. Медведев и Рублев обыграли Италию и принесли сборной России титул. Россия выиграла первый командный турнир с 2008 года.

9. В 20-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» уступила «Фрайбургу» (1:2), «Шальке» дома крупно проиграл «Лейпцигу» (0:3), «Байер» разнес «Штутгарт» (5:2), менхенгладбахская «Боруссия» была слабее «Кельна» (1:2).

10. Серхио Рамос перенес операцию на колене. 34-летний капитан «Реала» пропустит 6-8 недель.

11. Худобин выведен из состава «Далласа» из-за опоздания на тренировку. У Радулова небольшая травма.

12. UFC Fight Night 184. Волков нокаутировал Оверима во втором раунде. Все результаты – здесь.

13. 180 правозащитных организаций призвали бойкотировать Олимпиаду-2022 из-за нарушений прав человека в Китае.

14. Алексей Миранчук стал лучшим игроком января в «Аталанте» по версии болельщиков в твиттере, а в фэйсбуке и инстаграме – нет. И чьих же это рук дело?

15. Дмитрий Логинов победил в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Челябинской области, Слуев – 2-й.

16. Губернатор Пермского края хочет возродить «Амкар». Ведется работа по регистрации клуба в ПФЛ.

17. Павличенко стал третьим в общем зачете Кубка мира по санному спорту, Иванова – 5-я, Репилов – 8-й. Выиграл Лох.

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