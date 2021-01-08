Ривалдо: «Барселона» ошиблась, не продав Месси»

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо поделился мнением о ситуации в каталонском клубе.

«Финансовые проблемы «Барсы» могут вынудить Коутиньо уйти. была не в лучшем финансовом состоянии перед пандемией, но в прошлом году все стало еще хуже, и после почти неизбежного ухода Месси клубу, возможно, придется продать еще нескольких важных игроков, чтобы заработать.

Как я уже упоминал ранее, правление клуба совершило ошибку, не продав Месси, пока он был на контракте, что в свое время сделал «Реал», продав Роналду [в «Ювентус»] где-то за 100 млн евро. Прискорбно видеть, что такой талантливый и ценный футболист бесплатно уходит из «Барсы», когда клуб переживает финансовые проблемы.

Глядя на возможные трансферы, думаю, время Коутиньо подходит к концу. Им интересуются в Англии, и, возможно, «Барселона» могла бы получить неплохие деньги от его продажи, что позволит сохранить других игроков, например, Дембеле и Гризманна.

Бразилец так и не смог показать свой лучший футбол в Испании. Поскольку его лучшее время было в Премьер-лиге, уверен, найдутся клубы, заинтересованные в его услугах и готовые заплатить значительные суммы, хотя и не совсем то, что «Барселона» заплатила «Ливерпулю», – написал Ривалдо в колонке для Betfair.