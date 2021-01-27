Вячеслав Фетисов: «Путин сделал все для развития хоккея. 400 крытых арен построено за последние годы»

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион поделился мыслями о детском хоккее в России.

– Наша хоккейная школа сегодня не соответствует методикам и тенденциям мирового хоккея. У нас 6-летние дети тренируются 6 раз в неделю. Ну это абсурд! Я уже не говорю про поборы с родителей. Поэтому и нет спроса за результат. Из детского хоккея сделали большой бизнес. В других странах это не бизнес, а игра.

– Шесть тренировок в неделю, вы считаете, слишком много?

– Это просто ужас. Мы отнимаем у них детство. Факты говорят о том, что те, кто начинает так рано и так много тренируется, к 10-12 годам выгорают и бросают хоккей. Он им просто надоедает. Так устроена детская психология. К тому же мы не даем возможности ребенку заниматься чем-то другим, полноценно развиваться как личности.

В моем понимании спорт – это радость. Когда я рос, мы играли во все игры. Тот мир, в котором растут американские и канадские хоккеисты, тоже гораздо разнообразнее. Мы же своих загоняем в рамки «хоккеем единым», отбиваем у них желание. Вот и получаем в 12 лет неперспективных ребят.

У нас принято жаловаться на инфраструктуру. Но Владимир Путин сделал все для развития хоккея. За последние годы построено 400 крытых арен (для сравнения: в СССР их всего было 30). Мы запустили молодежную лигу, ночную, помимо ... Но есть большая системная проблема в подготовке кадров, отсутствие профессионального подхода. И это недоработка федерации хоккея, которая, как я не раз говорил, является закрытой организацией и не отвечает на вопросы, которые ставит общество, – сказал Фетисов.

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Путин настолько любит хоккей, что в его подземном бункере построили настоящую ледовую арену 🤯