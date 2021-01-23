Тихонов о «Дворце для Путина»: «Я за Навального, надо освещать такие вещи. Все продано, но многие говорят, что Навальный плохой»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением о деятельности Алексея Навального.

В фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией (организация выполняет функции иностранного агента на территории РФ) «Дворец для Путина» рассказывается о дворце под Геленджиком, который, по утверждению ФБК, принадлежит президенту России Владимиру Путину.

«Я за Навального, надо освещать такие вещи. Он что, неправильно показал? Здесь вопрос в правительстве.

Видели же все, как продали Красноярский край, история с лесами в Сибири. Все продано, но многие говорят, что Навальный плохой. Молодцы.

Поэтому я его поддерживаю, как и Анатолия Быкова. Он мой друг, я его поздравляю всегда с днем рождения. Он настоящий патриот.

Сибиряков я для себя переименовал, теперь я их называю дерипаски. Безвольные люди, получают копейки на таком вредном производстве, но выходят на работу», – сказал Тихонов.

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