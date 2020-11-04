Карпин и Федотов – лучшие тренеры РПЛ в 2020-м по опросу Sports.ru среди игроков лиги, Семак – 3-й

Валерий Карпин и Владимир Федотов признаны лучшими тренерами РПЛ в 2020 году по анонимному опросу Sports.ru среди футболистов лиги.
Главные тренеры «Ростова» и «Сочи» получили по 13 голосов (20,6%). Третье место занял главный тренер «Зенита» Сергей Семак (12, 19,0%).
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получили по 5 голосов (7,9%).
Всего голоса получили 12 тренеров. В опросе приняли участие 63 футболиста.
Анонимный опрос игроков РПЛ от Sports.ru: лучший игрок – Влашич, тренеры – Федотов и Карпин, уровень лиги падает