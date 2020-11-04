Карпин и Федотов – лучшие тренеры РПЛ в 2020-м по опросу Sports.ru среди игроков лиги, Семак – 3-й

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги Валерий Карпин Виктор Гончаренко Владимир Федотов 1966 Доменико Тедеско Сочи Футбол

Валерий Карпин и Владимир Федотов признаны лучшими тренерами РПЛ в 2020 году по анонимному опросу Sports.ru среди футболистов лиги.

Главные тренеры «Ростова» и «Сочи» получили по 13 голосов (20,6%). Третье место занял главный тренер «Зенита» Сергей Семак (12, 19,0%).

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получили по 5 голосов (7,9%).

Всего голоса получили 12 тренеров. В опросе приняли участие 63 футболиста.

Анонимный опрос игроков РПЛ от Sports.ru: лучший игрок – Влашич, тренеры – Федотов и Карпин, уровень лиги падает

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья