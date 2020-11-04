Карпин и Федотов – лучшие тренеры РПЛ в 2020-м по опросу Sports.ru среди игроков лиги, Семак – 3-й

и Владимир Федотов признаны лучшими тренерами в 2020 году по анонимному опросу Sports.ru среди футболистов лиги.

Главные тренеры и получили по 13 голосов (20,6%). Третье место занял главный тренер (12, 19,0%).

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и главный тренер получили по 5 голосов (7,9%).

Всего голоса получили 12 тренеров. В опросе приняли участие 63 футболиста.

Анонимный опрос игроков РПЛ от Sports.ru: лучший игрок – Влашич, тренеры – Федотов и Карпин, уровень лиги падает