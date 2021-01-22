🥈 Халили завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы, Серохвостов – 10-й

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Сегодня на чемпионате Европы по биатлону прошел мужской спринт. Россиянин Карим Халили завоевал серебро. 

Чемпионат Европы по биатлону

Душники-Здруй, Польша

Мужчины

1. Мартин Ягер (Швейцария) – 27.19,2 (0)

2. Карим Халили (Россия) – 7,3 (0)

3. Йоханнес Кюн (Германия) – 15,3 (2)

4. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 28,9 (1)

5. Эрик Перро (Франция) – 30,6 (1)

6. Артем Прима (Украина) – 32,0 (1)

7. Александр Андерсен (Норвегия) – 32,3 (2)

8. Михал Крчмарж (Чехия) – 32,6 (1)

9. Даниил Шмук (Германия) – 33,2 (1)

10. Даниил Серохвостов (Россия) – 35,1 (2)

11. Джузеппе Монтелло (Италия) – 35,4 (1)

12. Данило Ритмюллер (Германия) – 36,8 (1)...

14. Филип Андерсен (Норвегия) – 41,5 (3)...

16. Филипп Хорн (Германия) – 42,2 (3)

17. Юстус Штрелов (Германия) – 48,6 (1)...

21. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 52,8 (1)

22. Андрей Расторгуев (Латвия) – 55,1 (3)

23. Семен Сучилов (Россия) – 56,1 (3)

24. Юго Риваль (Франция) – 1.01,1 (2)

25. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – 1.01,5 (3)...

35. Никита Поршнев (Россия) – 1.16,9 (3)

36. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.19,2 (2)...

38. Филипп Наврат (Германия) – 1.27,5 (2)...

66. Евгений Идинов (Россия) – 2.15,5 (4)

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