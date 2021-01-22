🥈 Халили завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы, Серохвостов – 10-й

Сегодня на чемпионате Европы по биатлону прошел мужской спринт. Россиянин Карим Халили завоевал серебро.
Чемпионат Европы по биатлону
Душники-Здруй, Польша
Мужчины
1. Мартин Ягер (Швейцария) – 27.19,2 (0)
2. Карим Халили (Россия) – 7,3 (0)
3. Йоханнес Кюн (Германия) – 15,3 (2)
4. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 28,9 (1)
5. Эрик Перро (Франция) – 30,6 (1)
6. Артем Прима (Украина) – 32,0 (1)
7. Александр Андерсен (Норвегия) – 32,3 (2)
8. Михал Крчмарж (Чехия) – 32,6 (1)
9. Даниил Шмук (Германия) – 33,2 (1)
10. Даниил Серохвостов (Россия) – 35,1 (2)
11. Джузеппе Монтелло (Италия) – 35,4 (1)
12. Данило Ритмюллер (Германия) – 36,8 (1)...
14. Филип Андерсен (Норвегия) – 41,5 (3)...
16. Филипп Хорн (Германия) – 42,2 (3)
17. Юстус Штрелов (Германия) – 48,6 (1)...
21. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 52,8 (1)
22. Андрей Расторгуев (Латвия) – 55,1 (3)
23. Семен Сучилов (Россия) – 56,1 (3)
24. Юго Риваль (Франция) – 1.01,1 (2)
25. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – 1.01,5 (3)...
35. Никита Поршнев (Россия) – 1.16,9 (3)
36. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.19,2 (2)...
38. Филипп Наврат (Германия) – 1.27,5 (2)...
66. Евгений Идинов (Россия) – 2.15,5 (4)